ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா vs யுஏஇ அணிகள் இன்று மோதல்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா - யுஏஇ அணிகள் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில், அப்போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இந்திய vs யுஏஇ
இந்திய vs யுஏஇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய அணி

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திவரும் இந்திய அணி, தற்சமயம் ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் சிறப்பாக செயல்படும் உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அதுமட்டுமில்லாமல், கடந்த பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு இந்திய அணி பங்கேற்கும் முதல் சர்வதேச டி20 தொடர் இது என்பதாலும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில், சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில், ஷிவம் தூபே ஆகியோரும் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுடன் இணைந்த, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ரானா, ஆகியோருடன் அக்ஸர் படேல், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரும் எதிரணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்துவார்கள். இதனால் இந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி

மறுபக்கம் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி சமீபத்தில் தான் பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடியது. மேலும் அந்த அணி சமீப காலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அதனால் அந்த அணியும் இந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரிதளவில் அனுபவமில்லாத ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி வலிமை வாய்ந்த இந்திய அணியை எதிர்கொள்வதால் இந்த போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதுவும் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரில் மட்டும் தான். அந்த போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யுஏஇ அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் காரண்மாக 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரு அணிகளும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 110 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 51 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 58 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

இதையும் படிங்க:

  1. சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் உண்டா? கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அசத்தல் பதில்!
  2. ஆல் டைம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இடமில்லை - சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர்!

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்: முகமது வசீம் (கேப்டன்), அலிஷன் ஷரபு, ஆர்யன்ஷ் ஷர்மா, ஆசிப் கான், துருவ் பராஷர், ஈதன் டிசோசா, ஹைதர் அலி, ஹர்ஷித் கௌஷிக், ஜுனைத் சித்திக், மதியுல்லா கான், முகமது ஃபரூக், முகமது ஜவதுல்லா, முகமது ஜோஹைப், ராகுல் சோப்ரா, ரோஹித் கான், சிம்ரன்ஜீத் சிங், சாகிர் கான்.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS UAE ASIA CUP MATCHIND VS UAE MATCH LIVE STREAMINGIND VS UAE HEAD TO HEADஇந்தியா VS யுஏஇஆசிய கோப்பை 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.