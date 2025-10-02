ETV Bharat / sports

சிராஜ், பும்ரா, ராகுல் அசத்தல் - முதல் டெஸ்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய அணி!

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 162 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது.

இந்திய அணி வீரர்கள்
இந்திய அணி வீரர்கள் (IANS)
ETV Bharat Sports Team

October 2, 2025

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் முகமது சிராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் இன்று (அக்.2) தொடங்கியது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், டாஸை வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தார். இப்போட்டிக்கான அணியின் பிளேயிங் லெவனில் குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் ரெட்டி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது.

சிராஜ்-பும்ரா அசத்தல்

இதனையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் சந்தர்பால் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஜான் காம்பெல் 8 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின், அலிக் அதானாஸ் 12 ரன்களிலும், பிராண்டன் கிங் 13 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழக்க, அந்த அணி 42 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.

பின்னர் இணைந்த ஷாய் ஹோப் - கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் இணை அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர்.இதில் ஷாய் ஜோப் 24 ரன்களிலும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 26 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 32 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

வலுவான நிலையில் இந்திய அணி

இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த இந்திய அணிக்கு கேஎல் ராகுல் - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இனை நிதானமான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 68 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 7 பவுண்டரிகளுடன் 36 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

அதன்பின் களமிறங்கிய சாய் சுதர்ஷனும் 7 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு நடையைக் கட்ட, இந்திய அணியும் சற்று தடுமாறியது. ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்தாலும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல நின்ற கேஎல் ராகுல் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். அவருக்கு துணையாக விளையாடிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும் நிதானம் காக்க, அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது.

இதன் மூலம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 121 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதில் கேஎல் ராகுல் 53 ரன்களுடனும், ஷுப்மன் கில் 18 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ், ரோஸ்டன் சேஸ் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளனர். இதனையடுத்து 41 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

