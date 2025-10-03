சதம் விளாசிய ராகுல், ஜுரெல், ஜடேஜா - வலுவான முன்னிலையில் இந்திய அணி!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இந்திய அணி இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 448 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் கேஎல் ராகுல், துருவ் ஜூரெல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் சதம் விளாசி அசத்தியுள்ளனர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ் போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 32 ரன்களையும், ஷாய் ஹோப் 26 ரன்களையும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 24 ரன்களையும் எடுத்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இந்திய அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 36 ரன்னிலும், சாய் சுதர்ஷன் 7 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். இதன் காரணமாக முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 121 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை கேஎல் ராகுல் 53 ரன்களுடனும், ஷுப்மன் கில் 18 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர். இதில் அபாரமாக விளையாடிய ராகுல் சர்வதெச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 11ஆவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார்.
மறுபக்கம் ஷுப்மன் கில் அரைசதம் கடந்த கையோடு 50 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, சதமடித்திருந்த ராகுலும் 100 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த துருவ் ஜூரெல் - ரவீந்திர ஜடேஜா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் துருவ் ஜூரெல் தனது முதல் சர்வதேச டெஸ்ட் சதத்தையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 6ஆவது சர்வதேச சதத்தையும் பூர்த்தி செய்தனர். இதில் துருவ் ஜூரெல் 15 பவுண்டரிகள் 3 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 448 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் ரவீந்திர ஜடேஜா 104 ரன்களுடனும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 9 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர், வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரோஸ்டன் சேஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், காரி பியர் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 286 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.