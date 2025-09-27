ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட்: சூப்பர் ஓவரில் இலங்கையை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி!

ETV Bharat / sports

இலங்கை 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் எடுத்தது. ஆட்டம் சமனில் முடிந்ததால் ''சூப்பர் ஓவர்'' முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.

ஆர்ப்பரிக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள்
ஆர்ப்பரிக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் (@BCCI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 1:07 AM IST

சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 202 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து ஆடிய இலங்கை அணியும் 202 ரன்கள் எடுத்ததால் ஆட்டம் சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. இதில், இலங்கையை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கடந்த செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி வருகிற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. அந்தவகையில் இன்றைய சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியின் 6 ஆவது மற்றும் கடைசி லீக்கில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, முன்னாள் சாம்பியனான இலங்கை அணியுடன் மோதியது.

இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணி பேட்டிங் செய்த நிலையில் முதலில் களமிறங்கிய சுப்மன் கில் 4 ரன்னில் வெளியேறினார். அதே சமயம் அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 22 பந்தில் அரை சதம் அடித்து அணிக்கு பலம் சேர்த்தார். இதனை தொடர்ந்து விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 31 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்கள் என மொத்தம் 61 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் திடீரென அவுட் ஆகி ஆட்டம் இழந்தார்.

அடுத்து வந்த சூர்யகுமார் யாதவ் 12 ரன்னில் வெளியேறினார். ஆனால் திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். சஞ்சு சாம்சன் 23 பந்தில் 1 பவுண்டரி, 3 சிக்சருடன் 39 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தார். திலக் வர்மா கடைசி வரை ஆட்டம் இழக்காமல் 49 ரன்கள் அடிக்க இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் குவித்தது.

இதைத்தொடர்ந்து 203 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இலங்கை அணி களம் இறங்கியது. இதில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக இறங்கிய பாதும் நிஸ்ஸங்க - குசல் மெண்டிஸ் ஜோடியில் குசல் மெண்டிஸ் டக் அவுட் ஆகி ஆட்டம் இழந்தார். இதன் பிறகு இணைந்த பாதும் நிஸ்ஸங்க - குசல் பெரேரா ஜோடி சிறப்பாக ஆடி 100 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து அணிக்கு பலம் சேர்த்தது.

இதில் அரை சதம் அடித்து அசத்திய குசல் பெரேரா 58 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டம் இழந்தார். பின்னர் வந்த கேப்டன் சரித் அசலங்கா 5 ரன்கள், கமிந்து மெண்டிஸ் 3 ரன்களில் அவுட் ஆகி வெளியேறினர். பிறகு களமிறங்கிய தசுன் ஷனக உடன் தொடக்க ஆட்டக்காரரான பாதும் நிஸ்ஸங்க ஜோடி சேர்ந்தார். ஏற்கனவே பாதும் நிஸ்ஸங்க அரைசதம் ரன்கள் அடித்து இருந்த நிலையில் 17வது ஓவரின் கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் பறக்கவிட்டு 52 பந்துகளில் சதம் அடித்து, தூள் கிளப்பினார்.

ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக 58 பந்துகளை எதிர்கொண்ட பாதும் நிஸ்ஸங்க 7 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டத்தை இழந்தார். இப்படி, விறுவிறுப்பாக சென்ற ஆட்டத்தின் கடைசிப் பந்தில் இலங்கை வெற்றிக்கு 3 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில் தசுன் ஷனக 2 ரன் எடுத்து ஆட்டத்தை டிரா செய்தார்.

அதாவது 20 ஓவர்கள் முடிவில் இலங்கை அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால், ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது. எனவே ''சூப்பர் ஓவர்'' எனப்படும் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இந்த சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணி இரண்டு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதையடுத்து ஆடிய இந்திய அணி 3 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

