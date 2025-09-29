ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை 2025: பாகிஸ்தானை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா 9 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம்!

இந்திய அணி 4 பந்துகளில் 2 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் 4 ஆவது பந்தில் ரிங்கு சிங் பவுண்டரி அடித்து வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.

உற்சாகத்தில் கைகுலுக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள்
உற்சாகத்தில் கைகுலுக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் (ANI)
Published : September 29, 2025 at 12:35 AM IST

சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் இறுதிச்சுற்று போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 9 ஆவது முறையாக இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கடந்த செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி இன்று (செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி) வரை நடைபெற்றது. 'ஏ' மற்றும் 'பி' என 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ட போட்டியின் 'ஏ' பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் நாடுகள் இருந்தன. 'பி' பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் நாடுகளை சேர்ந்த 8 அணிகள் இடம்பெற்றன.

இந்த போட்டியானது லீக் சுற்று, சூப்பர் ஃபோர் சுற்று மற்றும் இறுதிச்சுற்று என 3 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது. இதில் ஒவ்வொரு அணியும் தலா ஒரு முறை மோதின. லீக் சுற்று முடிவில் ‘ஏ’ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்களதேச அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன. இதனை தொடர்ந்து சூப்பர் 4 சுற்றில் வங்கதேசத்தை தோற்கடித்ததன் மூலம் இறுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோத பாகிஸ்தான் தகுதி பெற்றது.

இறுதிச்சுற்று போட்டிக்கு ஏற்கனவே முதல் அணியாக இந்தியா தகுதி பெற்ற நிலையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றில் மோதின. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான், வங்கதேச பந்துவீச்சாளர்களை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் 135 ரன்கள் எடுத்தது. இதை தொடர்ந்து ஆடிய வங்கதேசம் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெடுகள் இழப்புக்கு 124 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து 11 ரன்களில் தோல்வி அடைந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இறுதிச்சுற்று போட்டிக்கு பாகிஸ்தான் தகுதி பெற்றது.

இதன் மூலம் இறுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மோதுவது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதன்படி இன்றைய (செப்டம்பர் 28) இறுதிச்சுற்று போட்டி துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 8 மணியளவில் தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. துபாய் மைதானம் பந்து வீச்சிற்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 6 ஓவர்கள் முடிவில் விக்கெட் எதுவும் இழக்காமல் 45 ரன்கள் எடுத்தது. ஜமான் 12 ரன்கள், ஃபர்ஹான் 31 ரன்கள் எடுத்தனர். பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஃபர்ஹான் 35 பந்துகளில் அரைசதம் ரன்களை கடந்தார். இதன் பின்னர் 9 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 77 ரன்கள் எடுத்தது. இந்த நிலையில் ஃபர்ஹான் 38 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வருண் சக்ரவர்த்தி பந்துவீச்சில் ஆட்டம் இழந்தார். இதற்கிடையே 11 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 98 ரன்கள் எடுத்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய சைம் அயூப் 11 பந்துகளில் 2 பவுண்டரியுடன் 14 ரன்கள் எடுத்து குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சில் ஆட்டம் இழந்தார். இந்த நிலையில் 13 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 113 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் பிறகு களமிறங்கிய முகமது ஹாரிஸ், 2 பந்துகளை சந்தித்த நிலையில் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் அக்சர் பட்டேல் பந்துவீச்சில் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறினார்.

இந்த நிலையில் 14 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 118 ரன்கள் எடுத்தது. தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ஃபர்க்கர் சமான் 35 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் 2 சிக்சருடன் 46 ரன்கள் எடுத்து வருண் சக்ரவர்த்தியின் பந்துவீச்சில் ஆட்டம் இழந்தார். இதனை தொடர்ந்து வந்த டேலட் 1 ரன் எடுத்த நிலையில் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறினார். இந்த நிலையில் 15.3 ஓவர்களில் பாகிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 131 ரன்கள் எடுத்தது. பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் சல்மான் அக்ஹா 7 பந்துகளில் 8 ரன்கள் எடுத்து குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.

இந்திய அணியின் குல்தீப் யாதவ் 17 வது ஓவரை வீசிய நிலையில் 4 ஆவது பந்தில் ஷாகின் அப்ரிடி மற்றும் 6 ஆவது பந்தில் அஷரப் ஆகிய இருவரையும் ரன் எதுவும் எடுக்க விடாமல் வீழ்த்தி வெளியேற்றினார். இதையடுத்து பும்ரா வீசிய கடைசி ஓவரின் முதல் பந்தில் முகமது நவாஸ் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறினார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 146 ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தது.

இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் 4 விக்கெட்டுகளும், அக்சர், வருண், பும்ரா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். எனவே 147 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி களம் இறங்கியது. ஆனால் இந்திய அணி 1.1 ஓவர்களில் 7 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது அபிஷேக் சர்மா ஆட்டம் இழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 10 ரன்களில் 2 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது. இந்த நிலையில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சுப்மான் கில் 10 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரியுடன் 12 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி பவர்ப்ளே முடிவதற்கு முன்பாகவே 3 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது.

4 ஆவது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த திலக் வர்மா - சாம்சன் ஜோடி இந்திய அணியை சரிவில் இருந்து மீட்க தொடங்கியது. அதன்படி இந்திய அணி 9 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 57 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் சாம்சன் 21 பந்துகளில் 2 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 24 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். கடைசி ஒவரில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு 10 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில் முதல் பந்தில் 2 ரன்கள் எடுத்த திலக் வர்மா, 2 ஆவது பந்தில் சிக்சர் அடித்து அதிரடி திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி அசத்தினார்.

இதனால் கடைசி 4 பந்துகளில் 2 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் 3 ஆவது பந்தில் ஒரு ரன் எடுத்த ரின்கு சிங் 4 ஆவது பந்தில் பவுண்டரி அடித்து இந்திய அணியை வெற்றிக் கனியை ருசிக்க வழிவகுத்தார். டூபே 33 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையில் திலக் வர்மா 69 ரன்கள், ரின்கு 4 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தனர். இதன் மூலம் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 9 ஆவது முறையாக ஆசிய சாம்பியன் பட்டத்தை இந்திய அணி கைப்பற்றியது.

இன்றைய ஆட்டத்தின் இந்திய அணி வீரர்கள்:

1. சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்)

2. சுப்மன் கில்

3. அபிஷேக் சர்மா

4. சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்)

5. திலக் வர்மா

6. சிவம் துபே

7. ரிங்கு சிங்

8. அக்ஸர் படேல்

9. குல்தீப் யாதவ்

10. ஜஸ்ப்ரித் பும்ரா

11. வருண் சக்கரவர்த்தி

இன்றைய ஆட்டத்தின் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள்:

1. ஆகா சல்மான் (கேப்டன்)

2. சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்

3. ஃபகார் ஜமான்

4. சைம் அயூப்

5. ஹுசைன் தலாத்

6. முகமது ஹரீஸ் (விக்கெட் கீப்பர்)

7. முகமது நவாஸ்

8. ஃபஹீம் அஷ்ரஃப்

9. ஷாஹீன் அஃப்ரிடி

10. ஹரிஸ் ரவூப்

11. அப்ரார் அகமது

