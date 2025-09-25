வங்கதேசம் அணியை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்திய அணி!
டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணி பேட்டிங் செய்த நிலையில் முதலில் களமிறங்கிய அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் கில் சூப்பரான தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர்.
சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் வங்கதேசம் அணியை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் போட்டி (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கடந்த செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கி வருகிற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டி ஏ மற்றும் பி என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் நாடுகளைச் சேர்ந்த 8 அணிகள் உள்ளன.
இந்த போட்டி லீக் சுற்று, சூப்பர் ஃபோர் சுற்று மற்றும் இறுதி சுற்று என 3 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு அணியும் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். அந்தவகையில் லீக் சுற்று முடிவில் ‘ஏ’ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேச அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன. சூப்பர் 4 சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணியுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். முடிவில் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிச்சுற்று போட்டிக்குள் நுழையும்.
இந்த நிலையில் இன்றைய (செப்டம்பர் 24) சூப்பர் ஃபோர் சுற்று போட்டி இரவு 8 மணிக்கு துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் இந்தியா - வங்கியதேசம் அணிகள் மோதின. இதில், டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணி பேட்டிங் செய்த நிலையில் முதலில் களமிறங்கிய அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் கில் சூப்பரான தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர். அதன்படி இந்திய அணி 6.2 ஓவர்களில் 77 ரன்களை எட்டியபோது கில் (29) ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தார்.
பெரும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷிவம் துபே (2), கேப்டன் சூர்ய குமார் யாதவ் (5) ஆகியோர் பலத்த ஏமாற்றத்தை தந்தனர். அதே சமயம் அதிரடியாக ஆடிய அபிஷேக் ஷர்மா 37 பந்துகளில் 75 ரன்கள் குவித்த நிலையில் திடீரென ரன் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இவரை தொடர்ந்து வந்த ஹர்திக் பாண்டியா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 29 பந்துகளில் 38 ரன்கள் எடுத்தார். திலக் வர்மா 5 ரன்கள், அக்சர் படேல் 10 ரன்கள் எடுக்க 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 168 ரன்கள் குவித்தது.
வங்கதேச அணியைப் பொறுத்தவரை ரிஷாத் ஹொசைன் 2 விக்கெட்டுகள், ஷாகிப், முஷ்த பிஷூர் ரஹ்மான், சைபூதின் தலா ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர். எனவே 169 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி வங்கதேச அணி களம் இறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் டான்சித் ஹசன் (1) பும்ராவின் பந்தில் கேட்ச் ஆனார். இதன் பிறகு சுமாராக ஆடிய பர்வேஸ் ஹொசைன் இமான் (19 பந்தில் 21 ரன்) குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சுக்கு இரையானார்.
இதில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவரான சைஃப் ஹாசன் சிறப்பாக ஆடி பவுண்டரி, சிக்ஸர்களாக விளாசினார். ஷமிம் ஹொசைன் (0) வருண் சக்கரவர்த்தி பந்தில் அவுட் ஆனார். பின்னர் வந்த கேப்டன் ஜேக்கர் அலி (4) ரன் அவுட் ஆகி, வெளியேறினார். மற்றொரு பக்கம் தனி ஆளாக போராடி அரை சதம் அடித்த சைஃப் ஹாசன் அக்சர் படேல் தொடர்ந்து, 2 சிக்சர் எடுத்து அசத்தினார். முகமது சைஃபுதீன் (4) வருண் பந்தில் வீழ்ந்தார். இதையடுத்து குல்தீப் ஒரே ஓவரில் ரிஷாத் ஹொசைன் (2) தன்சிம் ஹசன் சாகிப் (0) ஆகிய விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.
சிறப்பாக விளையாடிய சைஃப் ஹாசன் 51 பந்தில் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்சர்கள் என, 69 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் பும்ரா பந்தில் கேட்ச் ஆகி வெளியேறினார். பிறகு முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மானும் (6) அவுட் ஆக வங்கதேசம் அணி 19.3 ஓவரில் 127 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதனால் இந்திய அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், முதல் அணியாக ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரின் இறுதிச் சுற்று போட்டிக்கு முன்னேறியது.
சூப்பர் 4 சுற்றில் அடுத்த போட்டிகள்:
செப்டம்பர் 25 - பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம்
செப்டம்பர் 26 - இந்தியா vs இலங்கை
இறுதிச் சுற்று போட்டி:
செப்டம்பர் 28:
அணி: தேர்வு செய்யப்படும் அணிகள்
இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்
நேரம்: இரவு 8:00 IST