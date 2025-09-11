ETV Bharat / sports

யுஏஇ அணியை 4.3 ஓவரில் வீழ்த்தி சாதனை படைத்த இந்திய அணி!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்தில் சிக்ஸர் விளாசிய நான்காவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அபிஷேக் சர்மா பெற்றுள்ளார்.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
ETV Bharat Sports Team

September 11, 2025

ஹைதராபாத்: யுஏஇ அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 4.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதன் மூலம், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக குறைந்த பந்துகளில் இலக்கை எட்டிய இரண்டாவது அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூக் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (யுஏஇ) அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

இந்தியா அபார வெற்றி

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த யுஏஇ அணியில் தொடக்க வீரர்கள் முகமது வசீம் - அலிஷன் ஷரபு இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் அலிஷன் ஷரபு 22 ரன்களையும், முகமது வசீம் 19 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களால் இந்திய அணியின் பவுலிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாற, அந்த அணி 13.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 57 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஷிவம் தூபே 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 16 பந்துகளில் 2 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களை விளாசி 30 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இந்த ஆட்டத்தில் இறுதி வரை களத்தில் இருந்த ஷுப்மன் கில் 20 ரன்களையும், சூர்யகுமார் யாதவ் 9 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 4.3 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யுஏஇ அணியை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்திய அணி சாதனை

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 4.3 ஓவர்களில் (27 பந்துகளில்) இலக்கை எட்டியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் மிகக்குறைந்த பந்துகளில் இலக்கை எட்டிய இரண்டாவது அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணி கடந்தாண்டு ஓமனுக்கு எதிராக 3.1 ஓவர்களில் (19 பந்துகள்) இலக்கை எட்டியதே இதுவரை சாதனையாக இருந்து வருகிறது.

மிகக்குறைந்த பந்துகளில் இலக்கை எட்டிய அணிகள் (டி20)

  • இங்கிலாந்து - 19 பந்துகளில் vs ஓமன் (2024)
  • இந்தியா - 27 பந்துகளில் vs யுஏஇ (2025)
  • இலங்கை - 30 பந்துகளில் vs நெதர்லாந்து (2024)
  • ஜிம்பாப்வே - 30 பந்துகளில் vs மொசாம்பிக் (2024)

தனித்துவ சாதனை பட்டியலில் அபிஷேக் சர்மா

நேற்றைய போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய அபிஷேக் சர்மா, இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் விளாசி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இன்னிங்ஸின் முதல் பந்தில் சிக்ஸர் விளாசிய நான்காவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அபிஷேக் சர்மா பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையை படைத்திருந்தனர்.

இன்னிங்ஸின் முதல் பந்தில் சிக்ஸர் அடித்த இந்தியர்கள்

  • ரோஹித் சர்மா vs இங்கிலாந்து, அஹ்மதாபாத் (2021)
  • யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் vs ஜிம்பாப்வே, ஹராரே (2024)
  • சஞ்சு சம்சமன் vs இங்கிலாந்து, மும்பை (2025)
  • அபிஷேக் சர்மா vs யுஏஇ, துபாய் (2025)

இந்தியா - பாகிஸ்தான்

யுஏஇ அணியை வீழ்த்தி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கி இருக்கும் இந்திய அணி, தங்களுடைய இரண்டாவது போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

