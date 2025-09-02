ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் போட்டியில் கஜகஸ்தான் அணியை 15-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
இதில் இந்திய அணி குழு ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஜப்பான், சீனா மற்றும் கஜகஸ்தான் அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் மலேசியா, தென் கோரியா, வங்கதேசம் மற்றும் ஒமன் அணிகள் இடம்பிடித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இத்தொடரில் இந்திய அணி தங்கள் முதல் லீக் போட்டியில், சீன அணியை 4-3 என்ற கோல் கணக்கிலும், இரண்டாவது லீக் போட்டியில் ஜப்பான் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கிலும் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐡𝐚𝐥𝐟! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 1, 2025
India head into the break with a 7-0 lead over Kazakhstan at the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/E7ruuQdo5M
இதனையடுத்து, நேற்று தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தான் அணியை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதன்படி, போட்டி தொடங்கிய நான்காவது மற்றும் 7ஆவது நிமிடங்களில் அபிஷேக் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து மிரட்டினார்.
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 14ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், 19ஆவது நிமிடத்தில் அபிஷேக்கும், 23ஆவது நிமிடத்தில் ஜுக்ராஜ் சிங்கும், 25ஆவது நிமிடத்தில் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங்கும் 29ஆவது நிமிடத்தில் அமித் ரோஹித்தாஸும், 30ஆவது நிமிடத்தில் மீண்டும் ஜுக்ராஜ் சிங்கும் என அடுத்தடுத்து கோல் மழை பொழிந்தனர்.
மறுபக்கம் கஜகஸ்தான் அணி கோலடிக்க முடியாமல் திணறியது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 7-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட இந்திய அணிக்கு 31ஆவது நிமிடத்தில் ரஜிந்தர் சிங் கோலடிக்க, அடுத்த சில நொடிகளில் சுக்ஜீத் சிங்கும் கோலடித்து அசத்தினார்.
𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹, 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲! 🔥 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 1, 2025
India round up the Pool stages of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 with a emphatic 15-0 triumph over Kazakhstan.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/ZNBsFfztM3
அதன்பின், ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், 46ஆவது நிமிடத்தில் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங்கும், 53ஆவது நிமிடத்தில் சஞ்சய்-ம், 54ஆவது நிமிடத்தில் தில்ப்ரீத் சிங்கும், 58ஆவது நிமிடத்தில் அபிஷேக்கும் என இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கோல் மழையை தொடர்ந்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய கஜஸ்தான் அணியின் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியில் மட்டுமே முடிந்தது.
𝐖𝐫𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐨𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞! 😎— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 1, 2025
🎥 Watch the best of India's 15-0 win over Kazakhstan at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir | @asia_hockey @BSSABihar pic.twitter.com/hPSO9VFHA4
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 15-0 என்ற கோல் கணக்கில் கஜகஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வீரர்கள் அபிஷேக் மற்றும் சுக்ஜித் சிங் ஆகியோர் ஹாட்ரிக் கோல்களையும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங், ஜுக்ராஜ் சிங் ஆகியோர் தலா 2 கோல்களையும் அடித்து அணிக்கு வெற்றியை தேடித்தந்துள்ளனர்.