ETV Bharat / sports

வெஸ்ட் இண்டீஸை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

India beat West Indies
இந்தியா அபார வெற்றி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 32 ரன்களையும், ஷாய் ஹோப் 26 ரன்களையும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 24 ரன்களையும் எடுத்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இந்திய அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 36 ரன்னிலும், சாய் சுதர்ஷன் 7 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 50 ரன்களிலும், சிறப்பாக விளையாடி சதம் விளாசிய கே.எல்.ராகுல் 100 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த துருவ் ஜுரெல்-ரவீந்திர ஜடேஜா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் துருவ் ஜூரெல் தனது முதல் சர்வதேச டெஸ்ட் சதத்தையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 6ஆவது சர்வதேச சதத்தையும் பூர்த்தி செய்தனர். பின்னர் துருவ் ஜூரெல் 15 பவுண்டரிகள் 3 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 448 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் ரவீந்திர ஜடேஜா 104 ரன்களுடனும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 9 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரோஸ்டன் சேஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதனையடுத்து 286 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி, மீண்டும் பேட்டிங்கில் சொதப்பியது. அணியின் தொடக்க வீரர் சந்தர்பால் 8 ரன்னிலும், ஜான் காம்பெல் 14 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு பிராண்டன் கிங், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ், ஷாய் ஹோப் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

பின்னர் இணைந்த அலிக் அதனேஸ் - ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 46 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், அதனேஸ் 38 ரன்னிலும், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 25 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்ககளில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டார்.

இதையும் படிங்க:

  1. உலக பாரா தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கம் வென்று நிஷாந்த் குமார் சாதனை!
  2. மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025: ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு கட்டுமா இலங்கை?

இறுதியில் ஜெய்டன் சீல்ஸும் 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 146 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ரவீந்திர ஜடேஜா 4 விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BEAT WEST INDIESJADEJA CENTURY VS WEST INDIESINDIA WON BY AN INNINGSஇந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்INDIA BEAT WEST INDIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.