ETV Bharat / sports

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரை வென்று வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!

சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு அணிக்கு எதிராக தோல்வியைத் தழுவாமல் அதிக போட்டிகளை எதிர்கொண்ட அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா 4 ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 1:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இந்த டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி வென்றுள்ளதன் மூலம், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிகமுறை தொடரை கைப்பற்றிய அணி என்ற தென்னாப்பிரிக்காவின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளது.

இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 518 ரன்களைச் சேர்த்து டிக்ளர் செய்தது. முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 248 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதனால் அந்த அணி 270 ரன்கள் பின் தங்கியதுடன் பாலோ ஆனானும் ஆனாது.

அதன்பின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்கள் ஜான் காம்பெல் மற்றும் ஷாய் ஹோப் இருவரும் தங்களின் சதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன் அணியையும் முன்னிலைப் படுத்தினர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 390 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானதுடன், இந்திய அணிக்கு 121 ரன்களை இலக்காகவும் நிர்ணயித்தது.

இந்தியா அபார வெற்றி

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்(8), சாய் சுதர்ஷன்(39), ஷுப்மன் கில் (13) ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கேஎல் ராகுல் அரைசதம் கடந்ததுடன் 58 ரன்களை அடுத்து வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குல்தீப் யாதவிற்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம், தொடர் முழுவதும் பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங் என கலக்கிய ரவீந்திர ஜடேஜாவிற்கு தொடர்நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி படைத்த சில சாதனைகளை இப்பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்திய அணி சாதனை

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இந்த டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி வென்றதன் மூலம், சர்வதேச டெஸ்ட் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிகமுறை தொடரை கைப்பற்றிய அணி என்ற தென்னாப்பிரிக்காவின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளது. முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க அணி 1998-2024ஆம் ஆண்டு வரையிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியா 10 முறை டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்தது.

ஆனால் தற்சமயம் இந்திய அணி 2002 முதல் 2025 வரையிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக 10 டெஸ்ட் தொடர்களை வென்று, தென்னாப்பிரிக்காவின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 2000 முதல் 2022வரையிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக 9 முறை தொடரைக் கைப்பற்றி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதவிர சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு எதிரணிக்கு எதிராக தோல்வியைத் தழுவாமல் அதிக போட்டிகளை எதிர்கொண்ட அணிகள் பட்டியலில் இந்தியா, 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்திய அணி 2002-2025 வரையிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸுடன் 29 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ஒரு முறைக் கூட தோல்வியையே சந்திக்காமல் அசத்தியுள்ளது. இதில் இங்கிலாந்து அணி 1930 முதல் 1975 நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 47 போட்டிகளில் தோல்வியையே சந்திக்காமல் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

மோசமான சாதனையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ்

மேலும் இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக அதிக தோல்விகளைச் சந்தித்த அணிகள் பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அந்த அணி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற எந்தவொரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் பெற்றியைப் பெற்றதில்லை. இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 2008-13 வரையிலும், இந்தியாவில் விளையாடிய 7 டெஸ் போட்டிகளில் ஒன்றில் கூட வெற்றியை பெறாமல் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன் அபார ஆட்டம்; வெஸ்ட் இண்டீஸை ஒயிட் வாஷ் செய்து இந்திய அணி அசத்தல்!
  2. ’பாசப்பறவை’ அணி முதல் ’பாட்னா பைரேட்ஸ்’ வரை - புரோ கபடி லீக்கில் கலக்கும் திருச்சி வீரர்!

இதுதவிர, வெஸ்ட் இண்டீஸின் கேப்டனாக ரோஸ்டன் சேஸ் நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்து, அந்த அணி 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஐந்திலும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதன் மூலம், கிரெய்க் பிராத்வைட்டுக்குப் பிறகு, தான் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற முதல் ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் தோல்வியை தழுவிய இரண்டாவது வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் என்ற மோசமான சாதனையை ரோஸ்டன் சேஸ் பெற்றுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

INDIA VS WEST INDIES
INDIA VS WEST INDIES TEST RECORDS
IND VS WI TEST SERIES HISTORY
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
INDIA VS WEST INDIES TEST RECORDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.