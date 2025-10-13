ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ் அசத்தல் பவுலிங்; வெற்றியை நெருங்கிய இந்திய அணி!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் கைவசம் 9 விக்கெட்டுகள் இருக்கும் நிலையில், மேலும் 58 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணி நாளை ஐந்தாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
Published : October 13, 2025 at 5:08 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 63 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 10ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 518 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 175 ரன்களையும், ஷுப்மன் கில் 129 ரன்களையும் சேர்த்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜோமல் வாரிக்கன் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வீரர்கள் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இதில் அதிகபட்சமாக அலிக் அதேனஸ் 41 ரனக்ளையும், ஷாய் ஹோப் 36 ரன்களையும், டெகனரைன் சந்தர்பால் 34 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 248 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
A maiden test fifty to go with his century, Justin fighting right to the end. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/21ADnfRtR9— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குல்தீப் யாதவ் 5 விக்கெட்டுகளையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். மேலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 270 ரன்கள் பின் தங்கியதன் காரணமாக ஃபாலோ ஆன் ஆனது. இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர் ஜான் காம்பெல் மற்றும் ஷாய் ஹோப் இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய காம்பெல் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதன்பின் 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 115 ரன்களில் காம்பெல் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் விளையாடி வந்த ஷாய் ஹோப் தனது மூன்றாவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். பின்னர் ஷாய் ஹோப்பும் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 103 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
𝐈𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤!— BCCI (@BCCI) October 13, 2025
Jasprit Bumrah wraps up the innings with his 3⃣rd wicket ☝️#TeamIndia need 1⃣2⃣1⃣ runs to win the match and the series 👍
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N0Z0vsZwkL
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 40 ரன்களையும், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் 50 ரன்னிலும், ஜெய்டன் சீல்ஸ் 32 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 390 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்கு 121 ரன்களை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இலக்காக நிர்ணயித்தது.
இதையும் படிங்க:
சான்ட்னர், ரச்சின் கம்பேக்; வில்லியம்சனுக்கு இடமில்லை - நியூசிலாந்து டி20 அணி அறிவிப்பு!
ஆஷஸ் முதல் போட்டியில் விளையாடுவது சந்தேகம் தான் - பாட் கம்மின்ஸ் ஓபன் டாக்!
இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கேஎல் ராகுல் - சாய் சுதர்ஷன் இணை நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதன் மூலம் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 63 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதையடுத்து கைவசம் 9 விக்கெட்டுகள் இருக்கும் நிலையில், மேலும் 58 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணி நாளை ஐந்தாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.