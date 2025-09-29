மொஹ்சின் நக்வி கையால் கோப்பையை வாங்க மறுத்த இந்தியா; கையோடு எடுத்துச் சென்ற ஏசிசி!
இந்திய அணி கோப்பையை வாங்காததால், அதனை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் தங்களுடன் எடுத்துச் சென்றனர். இருப்பினும், அந்த கோப்பையானது விரைவில் இந்தியா வந்தடையும் என பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சாய்கியா கூறியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி, ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரான பாகிஸ்தானின் மொஹ்சின் நக்வி கையால் கோப்பையை வாங்க மறுத்து, கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், கோப்பையை வென்றுள்ளது. மேலும் பாகிஸ்தான் அணியுடனான லீக், சூப்பர் சுற்றுகள் மற்றும் இறுதிப் போட்டி என மூன்று ஆட்டங்களிலும் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
கோப்பையை வாங்க மறுத்த இந்திய அணி
இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய அணி வெற்றி கோப்பையை வாங்காமல், வெறுங்கைகளுடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக பாகிஸ்தானின் மெஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த தொடருக்கு முன்னதாக தான் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றமானது இருந்தது.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🫶🇮🇳#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/D6xOiApFEv— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
இதனால் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேருக்கு நேர் மோதிய போட்டிகளிலும் சர்ச்சைகள் வெடித்தன. முதலில் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தானுடன் கைகுலுக்க மறுத்தது, அதன்பின் வீரர்கள் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டது என பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்திருந்தன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், பாகிஸ்தானின் மொஹ்சின் நக்வி கைகளால் கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ளமாட்டோம் என்று இந்திய அணி அதனை தவிர்த்துள்ளது.
கையோடு எடுத்துச் சென்ற ஏசிசி
இதையடுத்து கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின்போது கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கோப்பையை கொண்டுவந்தது போன்று சைகை செய்து, இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் வீரர்கள் வெற்றியைக் கொண்டாடினர். இந்திய அணியின் வித்தியாசமான இந்த கொண்டாட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்திய அணி கோப்பையை வாங்க மறுத்ததால் அதனை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நிர்வாகிகள் தங்களுடன் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இருப்பினும், அந்த கோப்பையானது விரைவில் இந்தியா வந்தடையும் என பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சாய்கியா கூறியுள்ளார்.
Remember the name. TILAK VERMA. 🤩 #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/qxMdXvg82u— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 19.1 ஓவர்களில் 146 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரை சதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 57 ரன்களையும், மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபகர் ஸமான் 46 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். பின்னர் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சனும் 24 ரன்களிலும், ஷிவம் தூபே 33 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 69 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.