ஹைதராபாத்: ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், அணியின் துணை கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.
மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. அதே சமயம், இந்த தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இந்திய மகளிர் அணி ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அந்தவகையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
🚨 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮'𝘀 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗗𝗜 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti…
இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய தொடர் மற்றும் மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்திய மகளிர் ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், துணை கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவும் தொடர்கின்றனர். மேலும் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ், ரேணுகா சிங், ஹர்லீன் தியோல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
அறிமுக வீராங்கனைகளான கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி, சயாலி சாத்கரே உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. இதில் சயாலி சாத்கரே ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், உலகக்கோப்பை தொடரில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் அமஞ்சோத் கவுருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
#TeamIndia squad for ICC Women's Cricket World Cup 2025⬇️— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
Harmanpreet Kaur (Capt), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani,…
ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய மகளிர் ஒருநாள் அணி: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணை கேப்டன்), பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி, ரிச்சா கோஷ், கிராந்தி கவுட், சயாலி சத்கரே, ராதா யாதவ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டிய, ஸ்னே ராணா
உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணி: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணை கேப்டன்), பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி, ரிச்சா கோஷ், கிராந்தி கவுட், அமஞ்சோத் கவுர், ராதா யாதவ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டிய, ஸ்னே ராணா