பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டி வரலாற்றை மாற்றியெழுதுமா இந்தியா?
இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் தொடரில் 10 முறை இறுதிப் போட்டியில் மோதிய நிலையில், அதில் பாகிஸ்தான் அணி 7 முறையும், இந்திய அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : September 28, 2025 at 3:53 PM IST
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை 2025 இறுதிப் போட்டி இன்று துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இரு அணிகளும் மூன்றாவது முறையாக பலபரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் குரூப் மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டங்களில் இந்திய அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தங்களுடைய ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பில் இந்தியா விளையாடவுள்ளது.
இதுதவிர, இரு அணிகளும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் சந்திக்கவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதிய இறுதிப் போட்டிகள் குறித்தும், அதில் இரு அணிகளும் எத்தனை முறை வெற்றி பெற்றதுள்ளது என்பது குறித்தும் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
உலக சாம்பியன்ஷிப் - 1985
1985 ஆம் ஆண்டு மெல்போர்னில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே உலக சாம்பியன்ஷிப் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 176 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில், இந்திய அணி 47.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டிய வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேல்-ஆசிய கோப்பை (Austral-Asia Cup) – 1986
அடுத்த ஆண்டே, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேல்-ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் முன்னேறி இருந்தன. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 245 ரன்களை எடுத்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில், ஜாவேத் மியான்தத் இன்னிங்ஸின் கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் விளாசி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தார்.
வில்ஸ் கோப்பை – 1991
அதனைத் தொடர்ந்து 1991ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற வில்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தன. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 262 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியானது 190 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேல்-ஆசிய கோப்பை (Austral-Asia Cup) – 1994
கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேல்-ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியிலும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 250 ரன்களை எடுத்த நிலையில், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 211 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி, ஆதிக்கத்தை தக்கவைத்தது.
இண்டிபெண்டன்ஸ் கோப்பை- 1998
இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் இடையே நடைபெற்ற இண்டிபெண்டன்ஸ் கோப்பை முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. தாக்காவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி, தொடரை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
பெப்சி கோப்பை – 1999
இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான, பெப்சி கோப்பை என்றழைக்கப்பட்ட முத்தரப்பு தொடரானது 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்றது. இதன் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடின. அந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 291 ரன்களைக் குவித்த நிலையில், இலக்கை துரத்திய இந்திய அணி 168 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 123 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடியைக் கொடுத்திருந்தது.
கோகோ கோலா கோப்பை – 1999
அதே ஆண்டு இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான பெப்சி கோப்பை என்று அழைக்கப்பட்ட முத்தரப்பு தொடரானது நடைபெற்று. இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் இந்திய-பாகிஸ்தான் அணிகள் முன்னேறின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 125 ரன்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையில், எளிய இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
டி20 உலகக் கோப்பை - 2007
அதன்பின் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடின. தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜொஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 157 ரன்களை எடுத்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 19.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 152 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றியது.
கிட்ப்ளி கோப்பை - 2008
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையேயான கிட்ப்ளி கோப்பை முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப் போட்டியிலும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 315 ரன்களைக் குவிக்க, இலக்கை துரத்திய இந்திய அணி 290 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை- 2017
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதின. இதில் பாகிஸ்தான் 180 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த தொடரின் குரூப் சுற்றில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இருந்தது. ஆனால் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இறுதிப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 338 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 158 ரனக்ளில் ஆல் அவுட்டானதுடன் 180 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைச் சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இறுதிப் போட்டிகளில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் சாதனைகள்
|தேதி
|தொடர்
|இடம்
|வெற்றி பெற்ற அணி
|வெற்றி வித்தியாசம்
|10/03/1985
|உலக கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஷிப் (ஒருநாள் போட்டி)
|மெல்போர்ன், ஆஸ்திரேலியா
|இந்தியா
|8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|18/04/1986
|ஆஸ்திரேலியா-ஆசிய கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|ஷார்ஜா, யுஏஇ
|பாகிஸ்தான்
|1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|25/10/1991
|வில்ஸ் டிராபி (ஷார்ஜா)
|ஷார்ஜா, யுஏஇ
|பாகிஸ்தான்
|72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|22/04/1994
|ஆஸ்திரேலியா-ஆசிய கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|ஷார்ஜா, யுஏஇ
|பாகிஸ்தான்
|39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|18/01/1998
|இண்டிபெண்டன்ஸ் கோப்பை(ஒருநாள் போட்டி)
|டாக்கா
|இந்தியா
|3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|26/03/1999
|பெப்சி கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|பெங்களூர்
|பாகிஸ்தான்
|123 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|01/04/1999
|கோகோ கோலா கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|ஷார்ஜா, யுஏஇ
|பாகிஸ்தான்
|8 விக்கெட் வெற்றி
|24/09/2007
|ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை
|ஜோஹன்னஸ்பர்க், தென்னாப்பிரிக்கா
|இந்தியா
|5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|2008
|கிட்ப்ளி கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|டாக்கா
|பாகிஸ்தான்
|25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
|18/06/2017
|சாம்பியன்ஸ் கோப்பை (ஒருநாள் போட்டி)
|லண்டன், இங்கிலாந்து
|பாகிஸ்தான்
|180 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் முதல் முறை
1984 ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பை தொடர் தொடங்கியதிலிருந்து, இதுவரை 16 பதிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில், இந்தியா அதிக முறை ஆசிய கோப்பையை வென்றுள்ளது. இதுவரை இந்தியா எட்டு முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது. பாகிஸ்தான் இரண்டு முறை மட்டுமே பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இலங்கை ஆறு முறை பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இந்த 41 ஆண்டுகால ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.