எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி; விற்றுத் தீர்ந்த போட்டி டிக்கெட்டுகள்!
ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் மோதவுள்ளதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Published : September 28, 2025 at 1:48 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், போட்டிகான அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து சல்மான் அலி அகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த இறுதிப் போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் முதல் முறையாக பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர். முன்னதாக நடைபெற்ற லீக் சுற்று மற்றும் சூப்பர் 4 ஆட்டங்களில் இந்திய அணி அபாரமாக விளையாடி பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் முந்தைய தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடும், என்பதால் நிச்சயம் இந்த போட்டி ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமையும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை.
𝐈𝐭'𝐬 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐔𝐍𝐃𝐀𝐘!!! 🤩🎬— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
India take on Pakistan in a historic #DPWorldAsiaCup2025 FINAL 🏏🏆
Watch the epic clash live tonight, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/IDVtOmlrS5
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் அனைத்து விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானமானது 25ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமரும் திறன் கொண்டதாகும். இங்கு நடைபெற இருக்கும் இந்த இறுதிப் போட்டிக்கான அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளதால், இன்றைய தினம் மைதானத்தில் ரசிகர்களின் கரகோஷங்களுக்கு பஞ்சமிருக்காது.
முன்னதாக இந்த தொடரில் இந்திய-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிய லீக் போட்டியை மைதானத்தில் 20ஆயிரம் ரசிகர்கள் வரை கண்டு ரசித்ததாகவும், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தை 17ஆயிரம் ரசிகர்கள் கண்டு ரசித்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் குறைந்து விட்டது என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.
பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் சுஃபியான் முகீம்.