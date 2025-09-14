ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவுக்கு 128 ரன்கள் இலக்கு... ஸ்பின் ஓவர்களில் சுருண்ட பாகிஸ்தான் அணி!
பாகிஸ்தானிற்கு எதிராக இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் அசத்தலாக பந்து வீசி விக்கெட்டுகளை எடுத்து ரன்களை கட்டுப்படுத்தினர்.
Published : September 14, 2025 at 10:06 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 10:11 PM IST
துபாய்: ஆசிய கோப்பை சீஸனின் 6 ஆவது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான், இந்திய அணிக்கு 128 ரன்கள் இலக்கு வைத்துள்ளது.
ஆசிய கோப்பை சீஸனின் 6 ஆவது லீக் போட்டியானது இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று நடந்து வருகிறது. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் இம்முறை பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
பாகிஸ்தான் பேட்டிங் - ஸ்பின்னர்கள் அட்டாக்
சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப் இருவரும் ஓப்பனிங் இறங்கினர். ஆட்டத்தின் முதல் ஓவரை வீசிய ஹர்திக் பாண்டியா முதல் பந்திலேயே சைம் அயூப் விக்கெட்டை வீழ்த்தி மிரட்டினார். அடுத்த ஓவரை வீசிய பும்ரா முகமது ஹாரிஸ் 3 (5) விக்கெட்டை எடுத்தார். பும்ராவின் வேகமும், பாண்டியாவின் தந்திர பந்து வீச்சும் பாகி. பேட்ஸ்ட்மேன்களை தடுமாற வைத்தாலும், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், ஃபக்கர் ஜமான் ஈடுகொடுத்து ஆடினர். பும்ரா ஓவரில் ஃபர்ஹான் இடமிருந்து சிக்ஸர்களும் பறந்தன. 6 ஓவர் முடிவில் 2 விக்கெட்டுக்கு 42 ரன்கள் சேர்ந்தது.
மிரட்டிய இந்திய ஸ்பின்னர்கள்
பாகிஸ்தானுக்கு வலு சேர்த்த இந்த கூட்டணி 8 ஆவது ஓவரில் உடைந்தது. ஃபக்கர் ஜமான் 17 ரன்களுக்கு ஸ்பின்னர் அக்சர் படேலிடம் விக்கெட் இழந்தார். தொடர்ந்து 10 ஆவது ஓவரில் கேப்டன் சல்மான் ஆகா விக்கெட்டையும் அக்சர் படேல் தூக்கினார். 12 பந்துகளை எதிர்கொண்ட சல்மான் ஆகா வெறும் 3 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து இருந்தார். இதனால், 10 ஓவர் முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 49 ரன்கள் மட்டுமே பாகிஸ்தானுக்கு கிடைத்தது.
நின்று களமாடிய சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 40 (44)
அடுத்து வந்த ஹசன் நவாஸும் (5), முகமது நவாஸும் (0) குல்தீப் யாதவ் சுழலில் சிக்கி ஆட்டமிழந்தனர். பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்கள் ஸ்பின் ஓவர்களை எதிர்கொள்ள தடுமாறினர். சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மட்டுமே பெரிய ஷாட்டுகளை அடித்து களமாடி வந்த நிலையில், 17 ஆவது ஓவரில் தூக்கி அடித்து கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அந்த விக்கெட்டையும் குல்தீப் யாதவ் கைப்பற்றினார். ஓப்பனிங் இறங்கியிருந்த சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 3 சிக்ஸர்கள், 1 பவுண்டரி என 40 (44) ரன்கள் எடுத்து சென்றார். அடுத்து வந்த ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 11 (14) வருண் சக்கரவர்த்தியிடம் விக்கெட் இழந்தார். தொடர்ந்து ஆடிய சுபியான் முகீம் 10 (6) ஆட்டமிழக்க, 20 ஆவது ஓவரில் களத்தில் இருந்த ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி 2 சிக்ஸர்களை விளாசினார். ஆட்டத்தின் முடிவில் பாகிஸ்தான் 127/9 ரன்களை எடுத்தது. நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி 33 (16) ரன்களை எடுத்து இருந்தார்.
இந்திய அணியின் ஸ்பின்னர் ல்தீப் யாதவ் 3 விக்கெட், அக்சர் படேல் மற்றும் பும்ரா தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து இருந்தனர்.
128 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்கில் இந்திய அணி களமாடி வருகிறது.