"இந்தியா VS பாகிஸ்தான் போட்டியால் பஹல்காம், புல்வாமா சம்பவங்கள் மறக்கப்படுகின்றன" - பஞ்சாப் முதல்வர் வேதனை!

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில் இந்த போட்டிக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

September 14, 2025

ஹைதராபாத்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியது ஏன்? என்று டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. உலகெங்கும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் வழக்கம்போல் இந்தப் போட்டியை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலையில், இந்தப் போட்டிக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பஹல்காமில், கடந்த ஏப்ரல் 22-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட பயங்காரவாத தாக்குதலில் 26 அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் பலியானதுதான் இந்த எதிர்ப்புக்கு ஒற்றை காரணம். பாகிஸ்தானில் இருந்து இயங்கிவரும் பயங்காரவாதிகள் இந்த தாக்குதலை அரங்கேற்றிய நிலையில், தற்போது அந்த நாட்டுடன் கிரிக்கெட்டை அவசியம் விளையாடி தான் ஆக வேண்டுமா? என்றும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் சிவசேனா (UBT) தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே, "ஆசிய கோப்பை போட்டியை புறக்கணிப்பது பயங்கரவாதம் குறித்த நமது நிலைப்பாட்டை உலகிற்கு தெரிவிக்க ஒரு வாய்ப்பாகும். ஆனால் இந்த போட்டிக்கு அனுமதி வழங்கியதன் மூலம் தேசிய உணர்வுகளுக்கு அவமானம் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று கூறினார்.

பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் சிங், "இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒவ்வொரு முறை போட்டி நடக்கும் போதும், பஹல்காம் மற்றும் புல்வாமா சம்பவங்கள் மறக்கப்படுகின்றன" என்று விமர்சித்துள்ளார்.

டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், "பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியை பிரதமர் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன? முழு நாடும் இந்தப் போட்டியை எதிர்க்கிறது. பிறகு ஏன் இந்தப் போட்டிக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியது? அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கொடுத்த அழுத்தத்தின் பேரில் இந்த போட்டி நடைபெறுகிறதா? டொனால்ட் டிரம்ப் முன்பு இன்னும் எவ்வளவு தான் தலைவணங்குவீர்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்களில் ஒருவரான சவுரப் பரத்வாஜ்,"ரத்தமும் விளையாட்டும் ஒன்றாகச் செல்ல முடியாது; இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ஒளிபரப்பும் டெல்லியில் உள்ள எந்த கிளப்பையும் தனது கட்சி புறக்கணிக்கும்" என்று அவர் கூறினார்.

மேற்கு இந்திய திரைப்பட ஊழியர் கூட்டமைப்பு (FWICE) தரப்பில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியின் ஒளிபரப்பை நிறுத்தக் கோரி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேரடியாக கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த கடிதத்தில், 'இந்தப் போட்டியை ஒளிபரப்புவது 'நமது தியாகிகளின் நினைவை அவமதிக்கும் செயல்'. 'நமது மக்களுக்கு எதிராக வன்முறையைத் தொடர்ந்து ஆதரிக்கும் ஒரு நாட்டோடு கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவது மக்களுக்கு தவறான செய்தியை வழங்கும்' என்று எச்சரித்துள்ளது.

மேலும், "ஒவ்வொரு தியாகிகள் மற்றும் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கருக்குப் பின்னால் துக்கப்படுகிற குடும்பங்கள் உள்ளன. அவர்களின் வாழ்க்கை சிதைந்துள்ளது. நமது வீரர்கள் செய்த தியாகங்களை மறக்கவோ அல்லது புறக்கணிக்கவோ முடியாது" என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு தடைவிதிக்க கோரி சிலர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தனர். ஆனால் நீதிமன்றம், "இது வெறும் போட்டி தான். அது நடக்கட்டும்" என்று கூறி மனுவை விசாரிக்க மறுத்துவிட்டது. மறுபுறம், சிவசேனா (உத்தவ்) மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத், "போட்டி நடைபெறும் நாளில் தனது கட்சியினர் தெருக்களில் இறங்கி போராட்டம் நடத்துவார்கள்" என்று அறிவித்திருந்தார்.

மேலும், "ரத்தமும் தண்ணீரும் ஒன்றாக பாய முடியாது என்று பிரதமர் கூறியிருக்கும்போது, ​​ரத்தமும் கிரிக்கெட்டும் மட்டும் எவ்வாறு ஒன்றாக பாயும்?" என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பி இருந்தார்.

