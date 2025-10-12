இந்திய அணி 330 ரன்கள் குவிப்பு... வெற்றியை நோக்கி முன்னேறும் ஆஸ்திரேலியா!
ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வரலாற்றில் ஓராண்டில் 1000 ரன்களைக் கடந்த முதல் கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.
Published : October 12, 2025 at 8:56 PM IST
விசாகப்பட்டினம்: இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 331 இலக்கை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி விளையாடி விருகிறது.
13-வது ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. 8 அணிகள் போட்டியிடும் இந்த தொடரில், லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறும். இந்நிலையில், இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ மைதானத்தில் இன்று விளையாடி வருகின்றன.
இதில், டாஸில் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி, தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனா, பிரதிகா ராவால் அதிரடியாக விளையாடி, எதிரணியின் பந்துகளை சிக்சர் மற்றும் பவுண்டரிக்கு பறக்க விட்டனர்.
வரலாற்று சாதனை படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா
ஆட்டம் சூடுபிடித்த நிலையில், இருவருமே அரைசதம் அடித்தனர். இதன்மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வரலாற்றில் ஓராண்டில் 1000 ரன்களை கடந்த முதல் கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுசாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்தார். அதேபோல, அதிவேகமாக 5,000 ரன்களை எட்டிய இளம் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
ஸ்மிருதி மந்தனா, பிரதிகா கூட்டணி 155 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், மந்தனா 80 (66) ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, பிரதிகா 75 (96) ரன்களுக்கு வெளியேறினார். தொடர்ந்து ஹர்லீன் தியோல் 38 ரன்களுக்கும், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 33 ரன்களுக்கும் வெளியேறினார்.
331 ரன்கள் இலக்கு
இதனை தொடர்ந்து இந்திய அணி 48.5 ஓவர்களுக்கு 330 ரன்களை எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுக்களையும் இழந்தது. ஆஸ்திரேலிய சார்பில் அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் 40 ரன்கள் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, 331 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி விளையாடி வருகிறது.
ஆஸி., அணி சார்பில் முதலில் களமிறங்கிய அலிசா ஹீலி மற்றும் ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். தொடர்ந்து, ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் 40 (39) ரன்கள் எடுத்த நிலையில், ஸ்ரீ சாரணி பந்துவீச்சில் சினே ராணாவிடன் கேட்ச் கொடுத்து அவுட் ஆனார். தற்போது, ஆஸ்திரேலிய அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 150 ரன்களை கடந்து விளையாடி வருகிறது.