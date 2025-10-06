பாகிஸ்தான் பேட்டர்கள் சொதப்பல் - இந்தியா அபார வெற்றி!
பாகிஸ்தான் அணி சித்ரா அமீன் தன் பங்கிற்கு 81 ரன்களை சேர்த்தார். பிற பேட்ஸ்மேன் சொல்லிக்கொள்ளும்படி ரன்களை குவிக்க தவறினர்.
Published : October 6, 2025 at 7:42 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை இந்தியா 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை போட்டி தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் நேற்று நடைபெற்ற 6வது லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. கொழும்பு பிரேமதாசா மைதானத்தில் பகலிரவாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா, இந்திய அணியை முதலில் பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார்.
அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி வீராங்கனைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 247 ரன்களை எடுத்தனர். அதிகபட்சமாக ஹர்லின் டியோல் 65 பந்துகளில் 46 ரன்களை எடுத்தார். அணியின் பிற வீராங்கனைகள் சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக ரன்களை சேர்க்கவில்லை என்றாலும், ஆட்டத்தின் கடைசி கட்டத்தில் களமிறங்கிய ரிச்சா கோஷ் வெறும் 20 பந்துகளில் 35 ரன்களை விளாசியதுடன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் டயானா பேய்க் 10 ஓவர்களில் 69 ரன்களை கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
248 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று எளிதான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அந்த அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர்களான முனிபா அலி 2 ரன்களுக்கும், சதாஃப் ஷாமஸ் 6 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர்.
இருப்பினும் அந்த அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேஸ்ட்மேனான சித்ரா அமீன் தமது பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். மொத்தம் 106 பந்துகளை சந்தித்த அவர் 81 ரன்களை குவித்தார். இவற்றில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும்.
ஒருபுறம் அமீன் நின்று நிதானித்து ஆடி வந்தபோதும், மறுபுறம் மளமளவென விக்கெட்டுகள் சரிந்துக்கொண்டே வந்தன. 43 ஓவர்களில் பாகிஸ்தான் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
10 ஓவர்கள் பந்துவீசி வெறும் 20 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய கிராந்தி கௌவுட் ஆட்ட நாயகி விருதை பெற்றார். அவர் வீசிய 10 ஓவர்களில் 3 மெய்டன் ஓவர்களும் அடங்கும்.
இந்த தொடரில் இன்று நடைபெறும் 7வது லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணியும், தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணியும் மோத உள்ளன.