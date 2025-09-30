ETV Bharat / sports

இன்று முதல் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை; ரசிகர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!

நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள், போட்டி அட்டவணை, பரிசுத்தொகை உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவின் மூலம் பார்ப்போம்.

icc women's world cup 2025
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025 (ICC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 1:51 PM IST

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 13-வது சீசன் இன்று முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக நடைபெற இருக்கிறது. இதில் கவுகாத்தியில் இன்று (செப். 30) நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதே சமயம் இந்த தொடரில் இந்தியா, நடப்பு சாம்பியன் ஆஸ்திரேலியா, வங்கதேசம், இங்கிலாந்து, நியூஸிலாந்து, பாகிஸ்தான், தென்னாப்பிரிக்கா, இலங்கை என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.

மேலும் உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் உள்ள நவி மும்பை, கவுகாத்தி, விசாகப்பட்டினம், இந்தூா் ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் மட்டும் கொழும்புவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகளில் ஒவ்வொரு அணி பிற அணிகளுடன் தலா ஒரு போட்டியில் விளையாடவுள்ளனர். அதன் பின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை பெறும்.

இலங்கை, பாகிஸ்தான், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வங்கதேசம் அணிகளின் கேப்டன்கள்
இலங்கை, பாகிஸ்தான், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வங்கதேசம் அணிகளின் கேப்டன்கள் (AFP)

மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்

இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள 12 சீசன்களில் அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 7 முறை கோப்பையை வென்று சாதித்துள்ளது. இங்கிலாந்து அணி 4 முறையும், நியூசிலாந்து அணி ஒரு முறையும் கோப்பையை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய மகளிர் அணி இதுநாள் வரையிலும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது கிடையாது. இந்நிலையில், 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு போட்டியை நடத்தும் இந்தியா, சொந்த நாட்டு மக்கள் முன்னிலையில் வரலாறு படைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான போட்டி நேரங்கள்

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 31 (அரையிறுதி, இறுதிப் போட்டி உள்பட) போட்டிகளில் 30 போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3:00 மணிக்குத் தொடங்கும். செப்டம்பர் 26 அன்று இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற இருக்கும் லீக் போட்டி மட்டும் இந்திய நேரப்படி காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளின் கேப்டன்கள்
இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளின் கேப்டன்கள் (AFP)

மகளிர் உலகக் கோப்பை நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

மகளிர் உலகக் கோப்பை பரிசுத்தொகை

நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு பரிஇந்திய மதிப்பில் ரூ.39.5கோடியும் (தோராயமாக), இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடையும் அணிக்கு ரூ.19.7கோடியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் அரையிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறும் அணிகளுக்கு ரூ.9.8 கோடியும், குரூப் சுற்றில் மோதும் அணிகளுக்கு தலா ரூ.30.3 லட்சமும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடருக்கான ஒட்டுமொத்த பரிசுத்தொகையானது ரூ.122.5 கோடியாக ($13.88 மில்லியன் டாலர்கள்) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையைக் காட்டிலும் 297 சதவீதம் அதிகமாகும். முந்தைய மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையானது $3.5மில்லியனாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025 அணிகள்

  • இந்தியா- ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணை கேப்டன்), பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி, ரிச்சா கோஷ், கிராந்தி கவுட், அமஞ்சோத் கவுர், ராதா யாதவ், ஸ்ரீ சரணி, யாஸ்திகா பாட்டிய, ஸ்னே ராணா
  • ஆஸ்திரேலியா- அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), டார்சி பிரவுன், ஆஷ் கார்ட்னர், கிம் கார்த், ஹீதர் கிரஹாம், அலானா கிங், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், தஹ்லியா மெக்ராத், சோஃபி மோலினக்ஸ், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, மேகன் ஸ்கட், அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்
  • பாகிஸ்தான்- பாத்திமா சனா (கேப்டன்), முனீபா அலி சித்திக் (விசி), அலியா ரியாஸ், டயானா பைக், எய்மான் பாத்திமா, நஷ்ரா சுந்து, நடாலியா பர்வைஸ், ஒமைமா சோஹைல், ரமீன் ஷமிம், சதாப் ஷமாஸ், சாடியா இக்பால், ஷவால் சுல்பிகர், சித்ரா அமின், சித்ரா நவாஸ், சையதா அரூப் ஷா,
  • தென்னாப்பிரிக்கா- லாரா வோல்வர்ட் (கேப்டன்), அயபோங்கா காக்கா, சோலே டிரையான், நதின் டி கிளர்க், மாரிசேன் கேப், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், சினோலா ஜாஃப்டா, நான்குலுலேகோ மிலாபா, அன்னேரி டெர்க்சன், அன்னேகே போஷ், மஸபட்டா கிளாஸ், சூனே லூஸ், கராபோ மெசோ, துமி சேகுகுனே, நோண்டுமிசோ ஷங்கசே..
  • இலங்கை- சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, விஷ்மி குணரத்னே, ஹர்ஷித சமரவிக்ரம, கவீஷா தில்ஹாரி, நிலக்ஷிகா சில்வா, அனுஷ்கா சஞ்சீவனி,இமேஷா துலானி, டெவ்மி விஹங்கா, பியூமி வத்சலா, இனோகா ரணவீர, சுகந்திகா தசநாயக்க, உதேஷிகா பிரபோதனி, மல்கி மதரா, அச்சினி குலசூரிய.
  • வங்கதேசம்- நிகர் சுல்தானா ஜோட்டி (கேப்டன்), நஹிதா அக்தர், ஃபர்சானா ஹக், ரூபியா ஹைதர் ஜெலிக், ஷர்மின் அக்தர் சுப்தா, ஷோபனா மோஸ்டாரி, ரிது மோனி, ஷோர்னா அக்தர், ஃபஹிமா காதுன், ரபேயா கான், மருஃபா அக்தர், ஃபரிஹா இஸ்லாம் த்ரிஸ்னா, ஷங்சிதா அக்தர் நிஷியா, சுக்தார் மஹாலா
  • இங்கிலாந்து- நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), எமிலி ஆர்லாட், டாமி பியூமண்ட், லாரன் பெல், ஆலிஸ் கேப்ஸி, சார்லி டீன், சோஃபியா டங்க்லி, சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், சாரா க்ளென், ஏமி ஜோன்ஸ், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், லின்சி ஸ்மித், டேனி வயட்-ஹாட்ஜ்.
  • நியூசிலாந்து- சோஃபி டெவின் (இ), சுசி பேட்ஸ், ஈடன் கார்சன், ஃப்ளோரா டெவன்ஷயர், இஸி கேஸ், மேடி கிரீன், ப்ரூக் ஹாலிடே, ப்ரீ இல்லிங், பாலி இங்கிலிஸ், பெல்லா ஜேம்ஸ், மெலி கெர், ஜெஸ் கெர், ரோஸ்மேரி மெய்ர், ஜார்ஜியா பிளிம்மர், லியா தஹுஹு

போட்டி அட்டவணை

  • செப்டம்பர் 30: இந்தியா vs. இலங்கை (குவஹாத்தி)
  • அக்டோபர் 1: ஆஸ்திரேலியா vs. நியூசிலாந்து (இந்தூர்)
  • அக்டோபர் 2: வங்கதேசம் vs. பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 3: இங்கிலாந்து vs. தென்னாப்பிரிக்கா (குவஹாத்தி)
  • அக்டோபர் 4: இலங்கை vs. ஆஸ்திரேலியா (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 5: இந்தியா vs. பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 6: நியூசிலாந்து vs. தென்னாப்பிரிக்கா (இந்தூர்)
  • அக்டோபர் 7: இங்கிலாந்து vs. வங்கதேசம் (குவஹாத்தி)
  • அக்டோபர் 8: ஆஸ்திரேலியா vs. பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 9: இந்தியா vs. தென்னாப்பிரிக்கா (விசாகப்பட்டினம்)
  • அக்டோபர் 10: நியூசிலாந்து vs. வங்கதேசம் (குவஹாத்தி)
  • 11 அக்டோபர்: இங்கிலாந்து v இலங்கை (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 12: இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா (விசாகப்பட்டினம்)
  • அக்டோபர் 13: தென்னாப்பிரிக்கா vs. வங்கதேசம் (விசாகப்பட்டினம்)
  • அக்டோபர் 14: இலங்கை vs. நியூசிலாந்து (கொழும்பு)
  • 15 அக்டோபர்: இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 16: ஆஸ்திரேலியா vs. வங்கதேசம் (விசாகப்பட்டினம்)
  • அக்டோபர் 17: இலங்கை vs. தென்னாப்பிரிக்கா (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 18: நியூசிலாந்து vs. பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 19: இந்தியா vs. இங்கிலாந்து (இந்தூர்)
  • அக்டோபர் 20: இலங்கை vs. வங்கதேசம் (நவி மும்பை)
  • அக்டோபர் 21: தென்னாப்பிரிக்கா vs. பாகிஸ்தான் (கொழும்பு)
  • அக்டோபர் 22: ஆஸ்திரேலியா vs. இங்கிலாந்து (இந்தூர்)
  • அக்டோபர் 23: இந்தியா vs. நியூசிலாந்து (நவி மும்பை)
  • அக்டோபர் 24: கொழும்பில் இலங்கை vs. பாகிஸ்தான்
  • அக்டோபர் 25: ஆஸ்திரேலியா vs. தென்னாப்பிரிக்கா (இந்தூர்)
  • 26 அக்டோபர்: இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து (விசாகப்பட்டினம்)
  • அக்டோபர் 26: இந்தியா எதிராக வங்கதேசம் (நவி மும்பை)
  • அக்டோபர் 29: முதல் அரையிறுதி
  • அக்டோபர் 30: இரண்டாவது அரையிறுதி (நவி மும்பை)
  • நவம்பர் 2: இறுதிப் போட்டி

