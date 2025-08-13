ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 தரவரிசை: டெவால்ட் பிரெவிஸ் அசுர வளர்ச்சி; டாப் 10-ல் டிம் டேவிட்! - ICC T20I RANKINGS

சர்வதேச டி20 வீரர்களுக்கான பேட்டர்கள் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் டிம் டேவிட் 10ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ்
தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 3:40 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் 80 இடங்கள் முன்னேறி 21 ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா - தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளன. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்றாவது டி20 போட்டி ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) டி20 வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய அணியின் அதிரடி வீரர் அபிஷேக் சர்மா முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். மேலும், இந்திய வீரர் திலக் வர்மா இரண்டாம் இடத்திற்கும், இங்கிலாந்தின் ஜோஸ் பட்லர் மூன்றாம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளனர். தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் சோபிக்க தவறிய டிராவிஸ் ஹெட் 4ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

டிம் டேவிட், டெவால்ட் பிரெவிஸ் முன்னேற்றம்

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அடுத்தடுத்து அரைசதங்களை விளாசிய டிம் டேவிட் 6 இடங்கள் முன்னேறி 10ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். மற்றொரு ஆஸ்திரேலிய வீரர் கேமரூன் க்ரீன் 6 இடங்கள் முன்னேறி 17ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில், இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய டெவால்ட் பிரெவிஸ் 80 இடங்கள் முன்னேறி 21ஆம் இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர்த்து தென் ஆப்பிரிக்காவின் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 12 இடங்கள் முன்னேறியுள்ளார்.

டாப் 10-ல் மூன்று இந்தியர்கள்

சர்வதேச டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் நியூசிலாந்தின் ஜேக்கப் டஃபி முதலிடத்தையும், இங்கிலாந்தின் ஆதில் ரஷித் இரண்டாம் இடத்தையும், வெஸ்ட் இண்டீஸின் அகீல் ஹொசைன் மூன்றாம் இடத்தையும் தக்கவைத்துள்ளனர். இந்த பட்டியலில் இந்திய வீரர்கள் வருண் சக்ரவர்த்தி 4ஆம் இடத்திலும், ரவி பிஷ்னோய் 7ஆம் இடத்திலும் தொடரும் நிலையில், அர்ஷ்தீப் சிங் ஒரு இடம் முன்னேறி 9ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

இதுதவிர்த்து இலங்கையின் மஹீஷ் தீக்ஷனா, வங்கதேசத்தின் முஷ்தஃபிசூர் ரஹ்மான், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோஷ் ஹசில்வுட், வெஸ்ட் இண்டீஸின் குடகேஷ் மோதி, பாகிஸ்தானின் ஹாரிஸ் ராவுஃப், அப்பாஸ் அஃப்ரிடி, சுஃபியான் முகீம், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, நியூசிலாந்தின் லோக்கி ஃபெர்குசன், இந்தியாவின் குல்தீப் யாதவ் உள்ளிடோரும் கணிசமான முன்னேற்றத்தைக் கண்டுள்ளனர்.

ஆல்-ரவுண்டராக ஆதிக்கம் செலுத்தம் ஹர்திக்

டி20 ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் நேபாள் அணியின் திபேந்திர சிங் ஐரி இரண்டாம் இடத்தையும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மூன்றாம் இடத்திலும் நீடித்து வருகின்றனர். மேற்கொண்டு, இந்திய வீரர்கள் அக்ஸர் படேல் 11ஆவது இடத்தையும், அபிஷேக் சர்மா 15ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

