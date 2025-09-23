ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் ஐசிசி நடவடிக்கையை எதிர் கொண்ட இந்திய அணி!

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி - இலங்கை மகளிர் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி விளையாடிய அந்த அணி 47.5 ஓவர்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையிலும் 412 ரனக்ளைக் குவித்திருந்தது.

இந்திய மகளிர் அணி தோல்வி

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 138 ரன்களையும், ஜார்ஜியா வோல் 81 ரன்களையும், எல்லிஸ் பெர்ரி 68 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியின் ஸ்மிருதி மந்தனா 125 ரன்களையும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 52 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 72 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர்.

இதனால் இந்திய மகளிர் அணி 47 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 369 ரன்களில் சுருண்டது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கிம் கார்த் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒரு நாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய பெத் மூனி ஆட்டநாயகி விருதையும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சதம் விளாசிய ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர் நாயகி விருதையும் வென்றனர்.

ஸ்லோ ஓவர் ரேட்

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதன்படி, இந்த போட்டியில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் இந்திய வீராங்கனைகள் இரண்டு ஓவர்கள் தாமதமாக விசி இருந்தனர். இது ஐசிசி விதி 2.22-ன் படி குற்றம் என்பதால், போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், இந்த அபராதத்தை ஏற்றுகொண்டதன் காரணமாக மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் இந்திய மகளிர் அணி இழந்த நிலையில், தற்சமயம் ஸ்லோ ஓவர் ரேட் குற்றத்திற்காக வீராங்கனைகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருப்பது, ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது. மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் தொடரை இழந்துள்ளதால், அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க:

மகளிர் உலகக் கோப்பை

செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி - இலங்கை மகளிர் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு முன்னதாக, இந்திய மகளிர் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டதிலும் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA FINED FOR SLOW OVER RATEINDW VS AUSW 3RD ODI FINEINDIA WOMENS TEAM SLOW OVER RATEஇந்திய மகளிர் அணிSLOW OVER RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.