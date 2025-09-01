ETV Bharat / sports

மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை 2025: பரிசுத் தொகையை அறிவித்த ஐசிசி; ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்! - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முந்தைய சீசனைக் கட்டிலும் 297 மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை 2025
மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை 2025 (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத் தொகையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ள நிலையில், சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு ரூ.39.5 கோடியும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு ரூ.19.7 கோடியும் வழங்கப்படவுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எதிவரும் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. முன்னதாக இத்தொடரின் முதல் போட்டி உள்பட சில போட்டிகள் பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அது நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக தொடரின் முதல் போட்டி கௌகாத்தியிலும், இறுதிப்போட்டி நவி மும்பையிலும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த நிலையில் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.39.5கோடியும் (தோராயமாக), இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடையும் அணிக்கு ரூ.19.7கோடியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் அரையிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறும் அணிகளுக்கு ரூ.9.8 கோடியும், குரூப் சுற்றில் மோதும் அணிகளுக்கு தலா ரூ.30.3 லட்சமும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடருக்கான ஒட்டுமொத்த பரிசுத்தொகையானது ரூ.122.5 கோடியாக ($13.88 மில்லியன் டாலர்கள்) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையைக் காட்டிலும் 297 சதவீதம் அதிகமாகும். முந்தைய மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையானது $3.5மில்லியனாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. அடுத்தடுத்து விளாசிய அரை சதங்கள்! இந்திய அணி இடத்தை உறுதி செய்தாரா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. பிகேஎல் 2025: தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி; ஹரியானாவை வீழ்த்தியது பெங்கால்!

அதுமட்டுமின்றி ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச பரிசுத் தொகையாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் ரூ.83 கோடி($10மில்லியன், 2023-ன் கணக்கு படி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் அதனைவிட மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு அதிக பரிசுத்தொகையை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத் தொகையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ள நிலையில், சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு ரூ.39.5 கோடியும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு ரூ.19.7 கோடியும் வழங்கப்படவுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எதிவரும் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. முன்னதாக இத்தொடரின் முதல் போட்டி உள்பட சில போட்டிகள் பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அது நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக தொடரின் முதல் போட்டி கௌகாத்தியிலும், இறுதிப்போட்டி நவி மும்பையிலும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த நிலையில் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.39.5கோடியும் (தோராயமாக), இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடையும் அணிக்கு ரூ.19.7கோடியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் அரையிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறும் அணிகளுக்கு ரூ.9.8 கோடியும், குரூப் சுற்றில் மோதும் அணிகளுக்கு தலா ரூ.30.3 லட்சமும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடருக்கான ஒட்டுமொத்த பரிசுத்தொகையானது ரூ.122.5 கோடியாக ($13.88 மில்லியன் டாலர்கள்) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையைக் காட்டிலும் 297 சதவீதம் அதிகமாகும். முந்தைய மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பரிசுத்தொகையானது $3.5மில்லியனாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. அடுத்தடுத்து விளாசிய அரை சதங்கள்! இந்திய அணி இடத்தை உறுதி செய்தாரா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. பிகேஎல் 2025: தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி; ஹரியானாவை வீழ்த்தியது பெங்கால்!

அதுமட்டுமின்றி ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச பரிசுத் தொகையாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் ரூ.83 கோடி($10மில்லியன், 2023-ன் கணக்கு படி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் அதனைவிட மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு அதிக பரிசுத்தொகையை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS CWC PRICE MONEYWOMENS CRICKET WORLD CUP 2025ICC ANNOUNCES RECORD PRIZE MONEYமகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை 2025WOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.