செஸ் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும்! வைஷாலி விருப்பம்!

வரும் 2036-ம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொண்டுள்ளளார் என மத்திய அமைச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.

வைஷாலி ரமேஷ்பாபு
வைஷாலி ரமேஷ்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
கோவை: இந்தியாவில் 140 கோடி மக்கள் இருக்கும் நிலையில் ஒரு சிலர் மட்டுமே செஸ் விளையாட்டில் முதலிடம் பெறுவது என்பதை விட, இன்னும் அதிகமானோர் செஸ் போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று தமிழக செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவையில் உள்ள தனியார் அமைப்பு சார்பில் கடந்த சில மாதங்களாக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து 35 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் த்ரோபால் மற்றும் வாலிபால் விளையாட்டிற்கான இறுதிப் போட்டி கோவையில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மான்சுக் மண்டவியா, முன்னாள் பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சாய்னா நேவால், செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி, மாற்றுத்திறனாளி வீராங்கனை பவினா உள்ளிட்ட முக்கிய விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.

இதில் மகளிருக்கான த்ரோபால் போட்டியில் பெங்களூரு புறநகர் அணி முதலிடத்தையும், தேவராயபுரம் அணி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தன. அதே போல், ஆடவர் வாலிபால் விளையாட்டில் உத்தமசோழபுரம் அணி முதலிடத்தையும், பெங்களூரு புறநகர் அணி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தன. இதனையடுத்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் மான்சுக் மண்டவியா, "நாட்டில் விளையாட்டு துறையில் திறமையான வீரர்கள் கிராமங்களில் இருந்து கண்டறியப்படுகின்றனர். வரும் 2036-ம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொண்டுள்ளளார். மது உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ள நிலையில், அதனை ஒழித்தால் மட்டுமே நாடு முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு செஸ் வீராங்கனை வைஷாலி கூறுகையில், "இந்தியாவில் 140 கோடி மக்கள் இருக்கும் நிலையில், ஒரு சிலர் மட்டுமே செஸ் விளையாட்டில் முதலிடம் பெறுகின்றனர். அதனால் இனி வரும் காலங்களில் இன்னும் அதிகமானோர் வெற்றி பெற வேண்டும்" என்று கூறினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சாய்னா நேவால், "கிராமப் புறங்களில் உள்ள திறமையான வீரர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து 2036 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தயார்படுத்த வேண்டும். அதனால் கிராமப்புறங்களில் இருந்து திறமையானவர்களை கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதே சமயம் நாட்டில் உள்ள கிராமங்களில் விளையாட்டுத் துறைக்கான உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தப்படுவதும் அவசியம்" ஏன்றார்.

