நாட்டின் சிறந்த ஸ்பின்னர்களில் நானும் ஒருவன் - சாய் கிஷோர்!
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான தமிழக வீரர் சாய் கிஷோர், மீண்டும் அணியில் தனது இடத்தைப் பிடிப்பதற்காக கடுமையாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
Published : September 20, 2025 at 4:40 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் தலைசிறந்த ஸ்பின்னர்களில் தானும் ஒருவர் என்றும், வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு சர்வதேச அளவில் முத்திரை பதிக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் கிஷோர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சாய் கிஷோர். இவர் தனது சிறப்பான பந்து வீச்சின் மூலமாக கவனம் ஈர்த்ததால், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாகும் வாய்ப்பை பெற்றார். இந்தியாவுக்காக மூன்று டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சாய் கிஷோர் அதில் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். அதன்பின், குல்தீப், வருண், ரவி பிஷ்னோஷ் ஆகியோரது ஆதிக்கம் காரணமாக சாய் கிஷோரால் மீண்டும் இந்திய அணியில் தனது இடத்தை பிடிக்க முடியவில்லை.
இந்திய அணியில் தொடர்ந்து இடத்தை பிடிக்காவிட்டாலும், அவர் ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் மிகச்சிறந்த ஸ்பின்னர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரின் 18-வது சீசனில், அவர் 15 போட்டிகளில் விளையாடி 19 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், அந்த அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கும் முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். இதனால் அவர் மீண்டும் இந்திய அணியில் தனது இடைத்தைப் பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்தியாவில் மிகச் சிறந்த ஸ்பின்னர்களில் தானும் ஒருவன் என்று சாய் கிஷோர் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "நான் தற்போது எனது பேட்டிங் மற்றும் ஃபீல்டிங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறேன். இந்த விஷயங்கள் மட்டுமல்ல, என் பந்துவீச்சிலும் நான் வேரியேஷன்களைக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். இதனால் நாட்டின் சிறந்த ஸ்பின்னர்களில் ஒருவராகவும் உணர்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம், அதனை பயன்படுத்தி சர்வதேச அளவில் முத்திரை பதிக்கத் தயாராக இருக்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சம காலத்தில் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக விளையாடும் விதம் மாறிவிட்டது. ஏனெனில் பேட்டர்கள் துணிச்சலாக விளையாடுவதுடன், ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக அதிரடியாக விளையாட விரும்புகிறார்கள். அதற்காக ஸ்பின்னர்களின் தரம் குறைந்துவிட்டது என்று கூறவில்லை. மாறாக, பேட்டர்கள் அதிரடியாக விளையாடும் அணுகுமுறைக்கு மாறிவிட்டார்கள் என்று கூறுகிறேன். வரவிருக்கும் டெஸ்ட் தொடரில், இந்திய வீரர்கள் சவாலை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். மேலும் நாம் பேசுவதை விட, ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக இந்திய வீரர்கள் மிகச் சிறப்பாக விளையாடுகின்றனர்" என்று கூறியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
தற்சமயம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி, அடுத்ததாக வெஸ்ட் இண்டீஸுடன் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 2ஆம் தேதியும், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 10ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அதனால் இந்த தொடரில் யார் யாருக்கு இடம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.