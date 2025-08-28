சென்னை: அஸ்வின் இடத்தை சாய் கிஷோர் நிரப்புவாரா? என்பதெல்லாம் இல்லை. என்னுடைய பாதையை நான் உருவாக்கி அதில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று இந்திய வீரர் சாய் கிஷோர் கூறியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் வளர்ந்து வரும் ஸ்பின்னர்களில் ஒருவர் சாய் கிஷோர். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாகி இதுவரை 3 சர்வதேச, டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதில் அவர் மொத்தமாக 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். இது தவிர்த்து ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், 25 போட்டிகளில் விளையாடி 32 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி உள்ளார்.
உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வரும் சாய் கிஷோர், கூடிய விரையில் இந்திய அணியின் முக்கிய ஸ்பின்னராகவும் உருவெடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சென்னை வடபழனியில், தனியார் மருத்துவமனையின் விளையாட்டு மருத்துவம் மற்றும் ஆர்த்ரோஸ்கோபி மையத்தின் தொடக்க விழாவில் சாய் கிஷோர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சாய் கிஷோர், "கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உடற்தகுதியை சரியாக வைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். வருங்கால கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உடற்தகுதி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. மிகப் பெரிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தன்னுடைய ஓய்வை அறிவித்திருக்கிறார். அவர் என்னுடைய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அவரைப் பார்த்து தான் நான் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்தேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அஸ்வின் இடத்தை சாய் கிஷோர் நிரப்புவாரா? என்பதெல்லாம் இல்லை. எனக்கு என்று தனிப் பாதையை உருவாக்கி அதில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். யாரும் யாருடைய இடத்தையும் நிரப்ப முடியாது. எனக்கென்று தனி இடத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உடற்தகுதி தான் முக்கியமானது" என்று கூறியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-26 ஆம் ஆண்டு சீசன் எதிர் வரும் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. இதில் எலைட் பிரிவில் இடம் பெறும் தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக சாய் கிஷோர் விளையாட உள்ளார். சாய் கிஷோர், இதுவரை முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 48 போட்டிகளில் விளையாடி பவுலிங்கில் 203 விக்கெட்டுகளையும், பேட்டிங்கில் 816 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். மேலும் இந்திய அணிக்கு கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்து அவரும் அவருக்கு, எதிர்வரும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் சீசன் மிகப் பெரும் வாய்ப்பாக அமையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.