இந்திய அணி வலிமையாக இருப்பதால் போட்டி மீதான பரபரப்பு குறைந்துள்ளது - சாய் கிஷோர்!

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

சூர்யகுமார் யாதவ் - சல்மான் அலி ஆகா
சூர்யகுமார் யாதவ் - சல்மான் அலி ஆகா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானை விட இந்திய அணி வலிமையாக இருப்பதால், ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பு குறைந்துள்ளது என்று இந்திய வீரர் சாய் கிஷோர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

முன்னதாக இரு அணிகளும் லீக் சுற்று போட்டியில் மோதிய நிலையில், அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதனால் அதே உத்வேகத்துடன் இந்தியா இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க பாகிஸ்தான் அணியும் முயற்சி செய்யும் என்பதால், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இரண்டாவது முறையாக நேருக்கு நேர பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இருப்பினும் லீக் சுற்று போட்டிக்கு கிடைத்த வரவேற்பும், ஆரவாரமும் இந்த போட்டிக்கு குறைவாகவே இருக்கிறது. லீக் சுற்றில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியின் போது ரசிகர்களுக்கு தீனி போடும் விதமாக, இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்குவதை தவிர்த்தனர். இது, அப்போது பேசு பொருளாக மாறியதுடன், விவாதத்திற்கு வழிவகுத்தது. இதனால் சூப்பர் 4 சுற்றிலும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஆனாலும், முந்தைய போட்டி அளவிற்கு இந்த போட்டிக்கு ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் சூப்பர் 4 ஆட்டம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள இந்திய வீரர் சாய் கிஷோர், இந்திய அணி வலிமையாக இருப்பதால் ரசிகர்களிடம் இந்த போட்டியின் மீதான பரபரப்பு குறைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்த ஆட்டத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நிறைய முக்கியத்துவம் உள்ளது. ஆனால் ரசிகர்களிடத்தில் இந்த போட்டி மீதான ஆர்வம் சற்று குறைவாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எனக்கு தெரிந்து எப்போதும் போலவே இந்த போட்டி மீதான பரபரப்பு இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன், மேலும் நான் நிச்சயமாக இந்த போட்டியை காண்பேன். இந்திய அணி மிகவும் வலுவாக உள்ளது, எனவே இயற்கையாகவே போட்டி சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு சாதகமாக அமையலாம். அதனால்தான் இந்த போட்டி குறித்த பரபரப்பு குறைவாக இருக்கலாம். இதன் மூலம் இந்திய அணி எவ்வளவு சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது என்பது மிக தெளிவாகத் தெரிகிறது” என்று கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

இந்த போட்டிக்கு பிறகு இந்திய அணி தங்களின் அடுத்தடுத்த சூப்பர் 4 ஆட்டங்களில் வங்கதேச மற்றும் இலங்கை அணிகளை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த சூப்பர் 4 சுற்றின் முடிவில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள். அந்தவகையில், ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

