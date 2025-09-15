ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: பட்டத்தை தவறவிட்ட லக்சயா சென்; சாத்விக்-சிராக் ஏமாற்றம்!
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளனர்.
Published : September 15, 2025 at 10:01 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் லக்சயா சென் 15-21, 12-21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சீனாவின் லி சிபிங்கிடம் தோல்வியைத் தழுவி பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நான்காம் நிலை வீரரான சீனாவின் லி சிபிங்கை எதிர்த்து இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய லி சிபிங் முதல் செட்டை 21- 15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி முன்னிலைப் பெற்றார்.
பட்டத்தை தவறவிட்ட லக்சயா சென்
இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் லி சிபிங் சிறப்பாக செயல்பட, மறுபக்கம் லக்சயா சென் சோபிக்க தவறினார். இதனால் இரண்டாவது செட்டையும் 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய லி சிபிங், லக்சயா சென்-யை விழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் 21-15, 21-12 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற லி சிபிங், நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
Lakshya Sen 🇮🇳 confronts Li Shi Feng 🇨🇳 for the men’s singles crown. #BWFWorldTour #HongKongOpen2025 pic.twitter.com/MQmsbsCldQ— BWF (@bwfmedia) September 14, 2025
மறுபக்கம் முதல்முறையாக ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய லக்சயா சென், இரண்டாம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்து பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி ஏமாற்றம்
ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கு நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை, உலகின் 7ஆம் நிலை வீரர்களான சீனாவின் லிங்க் வெலிகெங், வாங் சாங் இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய ஜோடி 21-19 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி முன்னிலைப் பெற்றது.
High-octane badminton as Rankireddy/Shetty 🇮🇳 rival Liang/Wang 🇨🇳. #BWFWorldTour #HongKongOpen2025 pic.twitter.com/YzvISVnqiZ— BWF (@bwfmedia) September 14, 2025
பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த சீன ஜோடி 21-14 என்ற கணக்கில் இந்திய ஜோடியை வீழ்த்தி அதிர்ச்சிக் கொடுத்தது. இதனால் இந்த போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மேலும் இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்களும் கடுமையாக போராடியதால், இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
இறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சீன ஜோடி 21-17 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் சீனாவின் லிங்க் வெலிகெங், வாங் சாங் இணை 19-21, 21-14, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணையை வீழ்த்தி, நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது.
அதேசமயம், நடப்பு சீசனில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி பட்டத்தை வெல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்திருப்பது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.