ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை: ஹர்மன்ப்ரீத் ஹாட்ரிக் கோல்; சீனாவை வீழ்த்தி இந்திய அணி த்ரில் வெற்றி! - ASIA CUP 2025

சீனா அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி லீக் போட்டியில் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் ஹாட்ரிக் கோல்களை அடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடி கொடுத்தார்.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (IANS)
Published : August 29, 2025 at 5:17 PM IST

பீஹார்: ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் சீனா அணியை வீழ்த்தியதுடன் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் இன்று முதல் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் இந்திய அணி குழு ஏ பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில், ஜப்பான், சீனா மற்றும் கஜகஸ்தான் அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் மலேசியா, தென் கோரியா, வங்கதேசம் மற்றும் ஒமன் அணிகள் இடம்பிடித்துள்ளன.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற நான்காவது லீக் போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் சீனாவை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடி எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளினர். இதில் ஆட்டத்தின் 11-வது நிமிடத்தில் டு ஷிஹாவ் (DU Shihao) முதல் கோலை அடித்து சீன அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணிக்கு ஆட்டத்தின் 17-வது நிமிடத்தில் ஜுக்ராஜ் சிங் முதல் கோலடித்து அசத்திய நிலையில், அடுத்து ஆட்டத்தின் 19-வது நிமிடத்தில் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் போது 33-வது நிமிடத்தில் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்ய, இந்திய அணி 3-1 என்ற கணக்கில் வலிமையான முன்னிலைப் பெற்றிருந்தது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி எளிதாக வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தது. ஆனால் இந்திய அணிக்கு சவால் விடும் வகையில் ஆட்டத்தின் 34-வது நிமிடத்தில் சென் பென்ஹய் (CHEN Benhai) மற்றும் ஆட்டத்தின் 40-வது நிமிடத்தில் காவோ ஜிஷெங்கும் (GAO Jiesheng) கோலடிக்க சீன அணி 3-3 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை சமன் செய்தது.

இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. பரபரப்பான சூழலில் ஆட்டத்தின் 46-வது நிமிடத்தில் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் தனது ஹாட்ரிக் கோலை பதிவு செய்ததுடன் அணியின் வெற்றிக்கும் வித்திட்டார். அதன் பின் இந்திய அணி டிஃபென்ஸை வலிமை செய்ய, சீன அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் முறியடிக்கப்பட்டன.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் சீன அணியை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் ஹாட்ரிக் கோல்களை அடித்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக் கொடுத்த இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து இந்திய அணி எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வலிமை வாய்ந்த ஜப்பான் அணிக்கு எதிராக இரண்டாவது லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

