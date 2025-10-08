நங்கூரம் போல் நின்ற ஹீதர் நைட்; வங்கதேசத்தை போராடி வென்றது இங்கிலாந்து!
வங்கதேச மகளிர் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இங்கிலாந்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஹீதர் நைட் ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : October 8, 2025 at 10:04 AM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் போராடி வென்றது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் 13ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 8ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கௌகாத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கமானது கிடைக்கவில்லை.
பேட்டர்கள் சொதப்பல்
அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் ருபியா ஹைதர் 4 ரன்னிலும், கேப்டன் நிகர் சுல்தானா ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த ஷார்மின் அக்தர் - சோபனா மொஸ்டாரி இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சோபனா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
England Need 179 Runs to Win | Bangladesh 🇧🇩 🆚 England 🏴| Match 8 | Women’s Cricket World Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 7, 2025
07 October 2025 | 3:30 PM | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
Photo Credit: ICC/Getty#Bangladesh #TheTigress #BCB #Cricket #WomenWorldCup #Cricket #TigressForever… pic.twitter.com/UOWqAzZat2
அதேசமயம் ஷார்மின் 30 ரன்களை எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, 60 ரன்களுடன் சோபனாவும் விக்கெட்டை இழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் சோபிக்க தவறிய நிலையில், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த ரபயா கான் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 43 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்திருந்தார். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 49.4 ஓவர்களில் 178 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
ஹீதர் நைட் அபாரம்
இங்கிலாந்து தரப்பில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 3 விக்கெட்டுகளையும், லின்ஸி ஸ்மித், சார்லீ டீன், அலிஸ் கேப்ஸி தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், தொடக்க வீராங்கனைகள் ஏமி ஜோன்ஸ் ஒரு ரன்னிற்கும், டாமி பியூமண்ட் 13 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த ஹீதர் நைட் - நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் இணை சிறப்பாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர்.
GRIND. 👊— England Cricket (@englandcricket) October 7, 2025
What a win - Heather Knight & Charlie Dean, take a bow! 👏 pic.twitter.com/8zyPYyplWc
இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஹீதர் நைட் அரைசதம் கடந்த நிலையில், அணியின் கேப்டன் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் 32 ரன்னில் நடையைக் கட்டினார். அடுத்து வந்த சோஃபியா டங்க்லி ரன்கள் ஏதுமின்றியும், எம்மா லம்ப் ஒரு ரன்னிற்கும், அலிஸ் கேப்ஸி 20 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஹீதர் நைட் 79 ரன்களையும், சார்லீ டீன் 27 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 46.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி இரண்டாவது வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஹீதர் நைட் ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Proper POTM performance 👏— England Cricket (@englandcricket) October 7, 2025
Pure grit. pic.twitter.com/4qanP1aSJ9
இன்றைய ஆட்டம்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 9ஆவது லீக் போட்டியில் அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணியை எதிர்த்து, ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி மோத உள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.