ஷாஹீன் அஃப்ரிடி அசத்தல் பந்துவீச்சு; ஹசன் நவாஸ் அபார ஆட்டம்.., விண்டீஸை வீழ்த்தியது பாகிஸ்தான்! - WI VS PAK 1ST ODI

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (AP)
Published : August 9, 2025 at 11:53 AM IST

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில், பாகிஸ்தானின் ஹசன் நவாஸ் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 63 ரன்களை எடுத்து, அணிக்கு வெற்றியை தேடி தந்ததன் மூலம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நேற்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. பிரையன் லாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் டாஸ் வென்று பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் பிராண்டன் கிங் 4 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த எவின் லூயிஸ் - கேசி கார்டி இணை, ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் கேசி கார்டி 30 ரன்களிலும், அரைசதம் கடந்து விளையாடிய எவின் லூயிஸ் 60 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டும் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

பின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் -ரோஸ்டன் சேஸ் இணை நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்த நிலையில், ஷாய் ஹோப் 55 ரன்களுக்கும், ரோஸ்டன் சேஸ் 51 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களை தொடர்ந்து, வந்த வீரர்களில் குடகேஷ் மோட்டி 31 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்களால் எதிரணி பவுலிங்கை சமாளிக்க முடியவில்லை. இறுதியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 49 ஓவர்களில் 280 ரன்களை எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 4 விக்கெட்டுகளையும், நசீம் ஷா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில், டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சைம் அயுப் (5), அப்துல்லா ஷஃபிக் (29) சோபிக்கத் தவறினர். பின்னர் இணைந்த பாபர் அசாம் - கேப்டன் ரிஸ்வான் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி, ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் பாபர் அசாம் 47 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த சலமான் அகாவும் 23 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். மேலும் அரைசதம் கடந்து விளையாடிய ரிஸ்வானும் 53 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இதையும் படிங்க:ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து விலகும் சாம்சன்; தட்டித் தூக்க காத்திருக்கும் சிஎஸ்கே, கேகேஆர்! - IPL 2026

அதன் பின் முகமது நவாஸ் மற்றும் ஹுசைன் தாலத் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நவாஸ் 63 ரன்களும் (5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள்), ஹுசைன் தாலத் 41 ரன்களும் (4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர்) எடுத்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம், பாகிஸ்தான் அணி 48.5 ஓவர்களில் இலக்கை அடைந்ததுடன், 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பாகிஸ்தானின் ஹசன் நவாஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

