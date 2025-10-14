ETV Bharat / sports

புரோ கபடி லீக் 2025: அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ், யுபி யோதாஸ்!

புரோ கபடி லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் யுபி யோதாஸ் அணி 40-24 என்ற கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (IANS)
Published : October 14, 2025 at 10:04 AM IST

டெல்லி: பாட்னா பைரேட்ஸுக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 30-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12 ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் டெல்லியில் உள்ள தியாகராஜ் உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 81ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றும் அசத்தியது.

ஹரியானா அசத்தல் கம்பேக்

இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 09 ரைட் புள்ளிகள், 06 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளி என 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 07 ரைட் புள்ளிகள், 06 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்றியது. இதனால் முதல் பாதி முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியானது 6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி அபாரமான கம்பேக்கை கொடுத்ததுடன், ரைட் மற்றும் டிஃபென்ஸில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணி மீது அழுத்தத்தைக் கொடுத்தது. மறுபக்கம் முதல் பாதியில் பெற்ற முன்னிலையை தக்கவைக்க தவறிய பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி, களத்திலும் பெரிதளவில் சோபிக்காமல் புள்ளிகள் பெறுவதில் கோட்டைவிட்டது.

இதனால் காரணமாக இரண்டாம் பாதியின் முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 25 புள்ளிகளையும், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 39-32 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு தொடரில் ஹரியானா அணி 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் 6ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

யு மும்பாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த யுபி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் யு மும்பா மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இருந்தே அபாரமாக செயல்பட்ட யுபி யோதாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 13 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் யு மும்பா அணியும் அணி 4 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 11 புள்ளிகளை எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் யுபி அணி 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் விஸ்வரூபமெடுத்த யுபி யோதாஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 6 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 27 புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தியது. மறுபக்கம் யு மும்பா அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து 14 புள்ளிகளைப் பெற்றது. இதன் மூலம் யுபி யோதாஸ் அணி 40-24 என்ற கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

