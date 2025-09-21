ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்த தமிழ் தலைவாஸ்!
புரோ கபடி தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 33-30 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 44-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 36-38 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 44வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலை வகித்தது.
தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 5 கூடுதல் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 16 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 9 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி கம்பேக் கொடுத்ததுடன் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியும் அசத்தியது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியும் முன்னிலையை தக்கவைப்பதில் ஆர்வம் காட்ட, இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. இரண்டாம் பாதி முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 14 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளிகள் என 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இருப்பினும் போட்டி முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 38-36 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்தையும், தமிழ் தலைவாஸ் அணி 6 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
பாட்னா பைரேட்ஸ் த்ரில் வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் தபாங் டெல்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் தபாங் டெல்லி அணி அற்புதமாக விளையாடியதுடன், 10 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 19 புள்ளிகளை வென்றது. பாட்னா அணி 4 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 10 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் உத்வேகத்துடன் விளையாடிய பாட்னா அணி, அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியும் அசத்தியது. மறுபக்கம் டெல்லி அணி முதல் பாதியில் பெற்ற முன்னிலையை, இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தக்கவைக்க தவறியது. இரண்டாம் பாதி முடிவில் டெல்லி அணி 8 ரட் புள்ளிகளையும், 3 டேக்கிள் புள்ளிகளையும் மட்டுமே எடுத்த மொத்தமாக 11 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது.
ஆனால் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகளையும், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 23 புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 33-30 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.