பெங்களூரு புல்ஸை வீழ்த்தியது யு மும்பா! பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் வெற்றி!

புரோ கபடி லீக் 12ஆவது சீசனில், ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி யுபி யோதாஸ் அணியை 37-32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஹைதராபாத்: பெங்களூரு புல்ஸ் அணிக்கு எதிரான பிகேஎல் லீக் போட்டியில் யு மும்பா அணி 48-28 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் யு மும்பா மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே யு மும்பா அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், அடுத்தடுத்து ரைட் மற்றும் டெக்கிள் புள்ளிகளையும் கைப்பற்றியது.

யு மும்பா ஆதிக்கம்

ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் யு மும்பா அணி முதல் பாதி ஆட்டத்திலேயே வலுவான முன்னிலைப் பெற்றது. அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 17 ரைட் புள்ளிகள், 6 டெக்கிள் புள்ளிகள், நான்கு ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 29 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. மறுபக்கம், பெங்களூரு அணி 9 ரைட் புள்ளிகளையும், 3 டெக்கிள் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 12 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

இதன் மூலம் யு மும்பா அணி 17 புள்ளிகள் முன்னிலையுடன் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தை தொடர்ந்தது. மறுபக்கம் பெங்களூரு அணியும் கம்பேக் கொடுக்கும் முயற்சியில் விளையாட, போட்டி சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமில்லாமல் நடைபெற்றது. இதில் இறுதிவரை போராடிய பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 16 புள்ளிகளை வென்றது.

மறுபக்கம் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய யு மும்பா அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 19 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் யு மும்பா அணி 48-28 என்ற கணக்கில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலிலும் 6 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - யுபி யோதாஸ்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் யுபி யோதாஸ் அணி அபாரமாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை கைப்பற்றியதுடன், முதல் பாதியிலும் முன்னிலை பெற்றது. அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 8 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் மூன்று கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 17 புள்ளிகளை வென்றது.

மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 13 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், கம்பேக் கொடுத்த ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி அஃபென்ஸ் மற்றும் டிஃபென்ஸில் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன், எதிரணிக்கு அழுத்தத்தையும் கொடுத்தது.

இதன் காரணமாக இரண்டாம் பாதியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 10 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் இரண்டாம் பாதியில் சோபிக்க தவறிய யுபி யோதாஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா அணி 37-32 என்ற கணக்கில் யுபி யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

