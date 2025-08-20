ETV Bharat / sports

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி 2025: இந்திய அணி அறிவிப்பு; தொடரில் இருந்து விலகியது பாகிஸ்தான்! - HOCKEY ASIA CUP 2025

இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இருந்து பாதுகாப்பு காரணங்களைக் காட்டி விலகுவதாக பாகிஸ்தான் அணி அறிவித்துள்ளது.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான 18 பேர் அடங்கிய இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் தொடர்கிறார்.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரானது ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி வரையிலும் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், ஒமன் ஆகிய 8 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஹாக்கி அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு. 18 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் தொடர்கிறார். மேலும் இந்த அணியின் மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், சுமித், ராஜ்குமார் பால், ஹர்திக் சிங், விவேக் சகார், அமித் ரோஹிதாஸ், அபிஷேக், கிரிஷன் பி பதாக் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் நிலம் சஞ்ஜீப், செல்வம் கார்த்திக் ஆகியோர் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய ஹாக்கி அணி:

  • கோல் கீப்பர்கள்: கிரிஷன் பி பதக். சூரஜ் கர்கேரா.
  • டிஃபெண்டர்கள்: சுமித் ஜர்மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், ஹர்மன்பிரீத் சிங் அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங்.
  • மிட்ஃபீல்டர்கள்: ராஜிந்தர் சிங், ராஜ் குமார் பால், ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்,விவேக் சாகர் பிரசாத்.
  • முன்கள வீரர்கள்: மந்தீப் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்ப்ரீத் சிங்.
  • ரிசர்வ் வீரர்கள் : நிலம் சஞ்சீப், செல்வம் கார்த்தி.

பாகிஸ்தான், ஓமன் விலகல்

அதேசமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்க இருந்த பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் அணிகள் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இடில் பாகிஸ்தான் அணி பாதுகாப்பு காரணங்களுகாக தொடரில் பங்கேற்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் ஒமன் அணி நிதி நெருக்கடி காரணமாக இந்த தொடரிலிருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் பாகிஸ்தானுக்கு பதிலாக வங்கதேச அணிக்கும், ஓமன் அணிக்கு பதிலாக கஜகஸ்தான் அணிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கஜகஸ்தான் அணி குருப் ஏ பிரிவிலும், வங்கதேச அணி குரூப் பி பிரிவிலும் இடம்பெறவுள்ளன.

இதுகுறித்து பேசிய ஆசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் போலா நாத் சிங், “பாகிஸ்தான் ஏன் வரவில்லை? அவர்கள் ஏன் பங்கேற்கவில்லை? என்பது குறித்து எங்களுக்கு தெரியாது. அவர்கள் பாதுகாப்புக் காரணங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் என்றால், இந்தியாவில் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பாகிஸ்தானை விட மிகச் சிறந்தவை என்று நம்பிக்கையுடன் சொல்ல முடியும்.

இதையும் படிங்க: ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025

யார் வருகிறார்கள், யார் வரவில்லை என்பது பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. யார் தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அனைவரையும் நாங்கள் இந்தியாவிற்கு வரவேற்கிறோம். மேலும் இந்த தொடரை ஒரு பெரிய தொடராக ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதனால் யார் வந்தாலும், அவர்களை முழு மனதுடன் வரவேற்கிறோம்” என்று கூறினார்.

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான 18 பேர் அடங்கிய இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் தொடர்கிறார்.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரானது ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி வரையிலும் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், ஒமன் ஆகிய 8 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஹாக்கி அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு. 18 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் தொடர்கிறார். மேலும் இந்த அணியின் மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், சுமித், ராஜ்குமார் பால், ஹர்திக் சிங், விவேக் சகார், அமித் ரோஹிதாஸ், அபிஷேக், கிரிஷன் பி பதாக் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் நிலம் சஞ்ஜீப், செல்வம் கார்த்திக் ஆகியோர் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய ஹாக்கி அணி:

  • கோல் கீப்பர்கள்: கிரிஷன் பி பதக். சூரஜ் கர்கேரா.
  • டிஃபெண்டர்கள்: சுமித் ஜர்மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், ஹர்மன்பிரீத் சிங் அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங்.
  • மிட்ஃபீல்டர்கள்: ராஜிந்தர் சிங், ராஜ் குமார் பால், ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்,விவேக் சாகர் பிரசாத்.
  • முன்கள வீரர்கள்: மந்தீப் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்ப்ரீத் சிங்.
  • ரிசர்வ் வீரர்கள் : நிலம் சஞ்சீப், செல்வம் கார்த்தி.

பாகிஸ்தான், ஓமன் விலகல்

அதேசமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்க இருந்த பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் அணிகள் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இடில் பாகிஸ்தான் அணி பாதுகாப்பு காரணங்களுகாக தொடரில் பங்கேற்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் ஒமன் அணி நிதி நெருக்கடி காரணமாக இந்த தொடரிலிருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் பாகிஸ்தானுக்கு பதிலாக வங்கதேச அணிக்கும், ஓமன் அணிக்கு பதிலாக கஜகஸ்தான் அணிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கஜகஸ்தான் அணி குருப் ஏ பிரிவிலும், வங்கதேச அணி குரூப் பி பிரிவிலும் இடம்பெறவுள்ளன.

இதுகுறித்து பேசிய ஆசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் போலா நாத் சிங், “பாகிஸ்தான் ஏன் வரவில்லை? அவர்கள் ஏன் பங்கேற்கவில்லை? என்பது குறித்து எங்களுக்கு தெரியாது. அவர்கள் பாதுகாப்புக் காரணங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் என்றால், இந்தியாவில் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பாகிஸ்தானை விட மிகச் சிறந்தவை என்று நம்பிக்கையுடன் சொல்ல முடியும்.

இதையும் படிங்க: ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025

யார் வருகிறார்கள், யார் வரவில்லை என்பது பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. யார் தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அனைவரையும் நாங்கள் இந்தியாவிற்கு வரவேற்கிறோம். மேலும் இந்த தொடரை ஒரு பெரிய தொடராக ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதனால் யார் வந்தாலும், அவர்களை முழு மனதுடன் வரவேற்கிறோம்” என்று கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP HOCKEYINDIA HOCKEY TEAM ASIA CUP SQUADHARMANPREET SINGH CAPTAINஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2025HOCKEY ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.