ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 35 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு முச்சதம்; யார் இந்த ஹர்ஜாஸ் சிங்?
உள்நாட்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் முச்சதம் விளாசிய உலகின் மூன்றாவது வீரர் என்ற சதனையையும் ஹர்ஜாஸ் சிங் படைத்துள்ளார்.
Published : October 7, 2025 at 12:06 PM IST
ஹைதராபாத்: உள்ளூர் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியவைச் சேர்ந்த ஹர்ஜாஸ் சிங் 35 சிக்ஸர்களுடன் முச்சதம் விளாசி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
கிரிக்கெட்டின் வடிவம் மாற மாற, போட்டியின் அனுகுமுறையும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. முன்னதாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இரட்டை சதங்களை விளாசிய காலம் சென்று, தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இரட்டை சதம் அடிக்கும் காலம வந்துவிட்டது. இந்நிலையில் அதில் ஒரு படி மேல் சென்று, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முற்சதத்தை விளாசி அனைவரையும் திகைக்க வைத்துள்ளா இந்தியாவை பூர்விகமாக கொண்ட ஆஸ்திரேலிய வீரர்.
ஹர்ஜாஸ் சிங் காட்டடி
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 300 ரன்கள்; ரசிகர்களை திகைக்க வைத்த ஹர்ஜாஸ் சிங்!அவர் ஆஸ்திரேலிய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர் ஹர்ஜாஸ் சிங் தான். அவர் கிளப் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி ஒன்றி வெறும் 141 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 314 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார். அந்தவகையில், ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளூர் தொடர்களில் ஒன்றான நியூ சவுத் வேல்ஸ் பிரீமியர் சிட்னி கிரேடு கிரிக்கெட் போட்டியில் வெஸ்டர்ன் சபர்ப்ஸ் அணிக்காக ஹர்ஜாஸ் சிங் விளையாடிவருகிரார். அவர் சிட்னி கிரிக்கெட் கிளப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
WATCH - Every one of Harjas Singh's record-breaking 3️⃣5️⃣ sixes in New South Wales grade cricket today!— CODE Cricket (@codecricketau) October 4, 2025
HIGHLIGHTS ▶️ https://t.co/v9KWczD8Lx pic.twitter.com/XgUAQFOIQy
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய வெஸ்டர்ன் சபர்ப்ஸ் அணி தேர்வு செய்து களமிறங்கிய நிலையில், அணியின் தொடக்க வீரர்கள் முதல் விக்கெட்டிற்கு 70 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். அதன்பின் களமிறங்கிய ஹர்ஜாஸ் சிங், தனது இன்னிங்ஸின் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணி பவுலர்களைப் பந்தாடினார். இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 33 பந்துகளில் அரை சதத்தையும், 71 பந்துகளி தனது சதத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முச்சதம்
சதமடித்த பிறகு தனது ருத்ரதாண்டவத்தை தொடங்கிய ஹர்ஜாஸ் சிங், அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 103ஆவது பந்தில் தனது இரட்டை சதத்தையும் பூர்த்தி செய்திருந்தார். அவர் முதல் சதத்தில் இருந்து இரண்டாவது சதத்தை எட்ட வெறும் 32 பந்துகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்தும் தனது அதிரடியை கைவிடாத ஹர்ஜாஸ், யாரும் எண்ணிக்கூட பார்க்காத வகையில் முச்சதம் விளாசி அனைவரையும் அச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
Harjas Singh hammered 314 (142) with 35 sixes in a One Day game in Australia. 🤯 pic.twitter.com/o4PyouhnH5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 6, 2025
அதில் அவர் 132 பந்துகளில் தனது முற்சதத்தை விளாசியிருந்தார். இதில் அவர் 12 பவுண்டரிகளையும், 35 சிக்ஸர்களையும் விளாசி மிரட்டியிருந்தார். இதன் மூலம் வெஸ்டர்ன் சபர்ப்ஸ் 50 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 483 ரன்களையும் குவித்திருந்தது. இதன் மூலம் உள்நாட்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் முச்சதம் விளாசிய உலகின் மூன்றாவது வீரர் என்ற சதனையையும் ஹர்ஜாஸ் சிங் படைத்துள்ளார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த விக்டர் ஜேக்ஸ் (335 ரன்கள்), பில் சாக்ஸ் (321 ரன்கள்) ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையைப் படைத்திருந்தனர். சர்வதேச கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரையில் இதுநாள் வரை எந்த வீரரும் இந்த மைல்கல்லை எட்டவில்லை.
யார் இந்த ஹர்ஜாஸ் சிங்?
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஐசிசி அண்டர்19 உலகக்கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஹர்ஜாஸ் சிங் இட ம் பிடித்திருந்தார். மேலும் அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியிலும் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், அணியின் வெற்றிக்கும் உதவினார். ஹர்ஜாஸ் சிங்கின் பெற்றோர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள். கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு, ஹர்ஜாஸ் குடும்பம் சண்டிகரில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.