சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1000 ரன்கள் மற்றும் 100 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்த உலகின் மூன்றாவது வீரர் மற்றும் இந்தியாவின் முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைக்கும் வாய்ப்பு ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு கிடைத்துள்ளது.

சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா
சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றும் பட்சத்தில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சிறப்பு சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

முன்னதாக இரு அணிகளும் நடப்பு ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் தங்களுடைய முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றன. மேலும் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கான இடத்தை உறுதி செய்யும் என்ற அவலில் ரசிகர்களும் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்திய ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா
இந்திய ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா (AP)

இந்த நிலையில், வங்கதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா சிறப்பு சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். இந்த போட்டியில் ஹர்திக் பாண்டியா, 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றும் பட்சத்தில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 100 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல் கல்லை எட்டுவார். இதனை அவர் எட்டும் பட்சத்தில், இந்திய அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைப்பார்.

முன்னதாக நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, அர்ஷ்தீப் சிங் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 100ஆவது விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். மேலும் இந்தியாவுக்காக இந்த மைல் கல்லை எட்டிய முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றிருந்தார். தற்சமயம் ஹர்திக் பாண்டியா, இதுவரையிலும் 118 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 97 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதவிர, ஹர்திக் பாண்டியா 100 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1000 ரன்கள் மற்றும் 100 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்த உலகின் மூன்றாவது வீரர் மற்றும் இந்தியாவின் முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைப்பார். முன்னதாக வங்கதேச அணியின் முன்னாள் வீரர் ஷாகிப் அல் ஹசன், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இந்திய டி20 அணியில் அறிமுகமான ஹர்திக் பாண்டியா, 92 இன்னிங்ஸ்களில் 5 அரைசதங்களுடன் 1820 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ALL ROUNDER MILESTONE IN T20ISHARDIK PANDYA MILESTONEPANDYA NEEDS 3 WICKETS FOR 100ஹர்திக் பாண்டியா சாதனைகள்ELITE MILESTONE IN T20IS

