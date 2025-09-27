ETV Bharat / sports

இறுதிப் போட்டிக்கு முன் இந்தியாவுக்கு வந்த கெட்ட செய்தி - முக்கிய வீரர்கள் பங்கேற்பதில் சிக்கல்!

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டி நாளை நடைபெற இருக்கும் நிலையில், முக்கிய வீரர்கள் சிலர் காயத்தை சந்தித்துள்ளது இந்திய அணிக்கு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

இந்திய அணி வீரர்கள்
இந்திய அணி வீரர்கள் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டத்தின்போது இந்திய வீரர்கள் ஹர்திக் பாண்டியா, அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் காயத்தை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாயில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் வழக்கம் போல் அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி 22 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம், ஆசியக் கோப்பையில் அபிஷேக் தனது தொடர்ச்சியாக தனது மூன்றாவது அரைசதத்தை விளாசியுள்ளார்.

சூப்பர் ஓவர்

மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் 31 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 61 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அபிஷேக் சர்மா விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய திலக் வர்மா 49 ரன்களையும், சஞ்சு சாம்சன் 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஸ்கோரை சேர்த்தனர். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 202 ரன்களைச் சேர்த்தது. பின்னர் கடின இலக்கை துரத்திய இலங்கை அணி, கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால் போட்டி சமநிலையில் முடிந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக பதும் நிஷங்கா 58 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்களுடன் 107 ரன்களையும், குசால் பெரேரா 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

அதன்பின், நடத்தப்பட்ட சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணி 2 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பின்னர் விளையாடிய இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரின் முதல் பந்திலேயே வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் எந்தொரு போட்டியிலும் தோல்வியைச் சந்திக்காமல், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசிய இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர் பதும் நிஷங்கா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

வீரர்கள் காயம்

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய அணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயங்களைச் சந்தித்துள்ளது, ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்தியாவின் முக்கிய வீரர்களாக கருதப்படும், அபிஷேக் சர்மா மற்றும் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா ஆகியோர் காயமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கெல், இருவரும் இறுதிப் போட்டிக்கு தயாராக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். மேலும், சிறிய தசைப்பிடிப்பு காரணமாக இருவரும் களத்தை விட்டு வெளியேறிதாக கூறியுள்ளார்.

அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மான் கில், ஹார்டிக் பாண்டியா
அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மான் கில், ஹார்டிக் பாண்டியா (IANS)

இதுகுறித்து பேசிய அவர், "துபாயில் உள்ள வெப்பநிலை, காரணமாக ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தசைபிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவரால் இப்போட்டியில் தொடர்ந்து பந்துவீச முடியவில்லை. இருப்பினும், இது ஒரு பெரிய காயம் அல்ல. அதேபோல் அபிஷேக் சர்மாவும் இதே பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். இருவரும் விரைவில் குணமடைந்து இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுவார்கள்" என்று மோர்க்கல் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இருப்பினும் நாளைய போட்டிக்குள் ஹர்திக் பாண்டியா, அபிஷேக் சர்மா முழு உடற்தகுதியை பெறுவார்களா? என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

அபிஷேக் சர்மா
அபிஷேக் சர்மா (IANS)

இதில் யாரெனும் ஒருவர் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடவில்லை என்றாலும் அது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். ஏனெனில் நடப்பு சீசனில் அபிஷேக் சர்மா அடுத்தடுத்து அரைசதங்களை விளாசி அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளார். அதேசமயம், ஹர்திக் பாண்டியா பேட்டிங், பவுலிங் என இரு துறையிலும் பங்களிக்க முடியும். இதனால், இருவரும் முழு உடற்தகுதியுடன் இறுதிப் போட்டியில் விளையாட வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

