கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் விளையாட ஆர்வமாக உள்ளேன்: கிராண்ட் சுவிஸ் பட்டம் வென்ற வைஷாலி நெகிழ்ச்சி!
Published : September 16, 2025 at 2:47 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 3:06 PM IST
சென்னை:கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் விளையாட ஆர்வமாக உள்ளதாக கிராண்ட் சுவிஸ் தொடரில் பட்டம் வென்ற தமிழக வீரங்கனை வைஷாலி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
2025 ஆண்டுக்கான FIDE (சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு) கிராண்ட் சுவிஸ் போட்டிகள் உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்ட் நகரில் கடந்த செப்டம்பர் 2 முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 11 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த சதுரங்க வீரர்களான பிரக்யானந்தா, வைஷாலி, குகேஷ் உள்ளிட்ட வீரர்கள் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.
உலகம் முழுவதிலும் இருந்து மொத்தமாக 172 வீரர், வீராங்கனைகள் இந்த தொடரில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இதில் கிராண்ட் சுவிஸ் ஆண்கள் பிரிவில் 116 பேரும், கிராண்ட் சுவிஸ் பெண்கள் பிரிவில் 56 பேரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.
கிராண்ட் சுவிஸ் ஆண்கள் மற்றும் கிராண்ட் சுவிஸ் பெண்கள் பிரிவில் முதல் 2 இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் வீரர்கள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் டேண்டிடேட் தொடரில் பங்கேற்க தகுதி பெறுவார்கள். இப்போட்டிக்கான மொத்த பரிசுத் தொகை $855,000. இதில், ஆண்கள் கிராண்ட் சுவிஸ் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு ($625,000) பரிசுத்தொகையும், கிராண்ட் சுவிஸ் பெண்கள் தொடரில் வெல்பவர்களுக்கு ($230,000) பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்படவுள்ளன.
11 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் 10வது சுற்று ஆட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் மகளிர் பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை வைஷாலி வெள்ளை நிற காய்களுடன் ஆடினார். 42 வது நகர்வில் உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்த மரியா முசிச்சுக்கை வீழ்த்தினார். யார் சாம்பியன் என்பதை உறுதி செய்யும் கடைசி சுற்று ஆட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழக வீராங்கனை வைஷாலி சீனாவின் டான் ஸோங்கியுடன் மோதினார். 11வது சுற்று முடிவில் 8 புள்ளிகள் பெற்று வைஷாலி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். இதன் மூலம் கிராண்ட் சுவிஸ் பட்டத்தை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வைஷாலி கைப்பற்றி உள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் கேண்டிடேட்ஸ் தொடருக்கு வைஷாலி தகுதி பெற்றுள்ளார். ஏற்கெனவே இந்திய வீராங்கனைகள் திவ்யா தேஷ்முக், கொனேரு ஹம்பி ஆகியோர் கேண்டிடேட்ஸ் தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில், தமிழக வீரர் வைஷாலியும் தற்போது தகுதி பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீராங்கனை, உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் நடப்பு சாம்பியனுடன் மோதுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெற்றி குறித்து பேசிய தமிழக சதுரங்க வீராங்கனை வைஷாலி, "உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்ற சுவிஸ் தொடரின் மகளிர் பிரிவில் வெற்றி பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதன் மூலம் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள கேண்டிடேட்ஸ் தொடரில் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளேன். இந்த தொடரில் கலந்து கொள்ள மிகுந்த ஆர்வமாக இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.