ஆசிய கோப்பையை வென்றாலும் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இதுதான் - வெளியான தகவலால் ஏசிசி அதிர்ச்சி
ஆசிய கோப்பையில் பாகிஸ்தான் உடனான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகும், இந்திய வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 1:27 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றாலும், ஏசிசி (ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில்) தலைவராக மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருவதால், கோப்பையை இந்தியா புறக்கணிக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக இந்தியாவில் நடைபெறுவதாக இருந்த இந்த தொடர், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும், இந்த தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே குரூப்பில் இடம் பெற்றதுடன், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான லீக் போட்டியும் கடந்த 14ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
கைகுலுக்கல் சர்ச்சை
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 4 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த போட்டியின் போது இந்திய அணி வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்கவதை தவிர்த்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெஹல்காம் தாக்குதலை காரணம் காட்டி இந்திய வீரர்கள், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்ததாக கூறப்படுகிறது.
And just like that, the skipper finishes it off in style 👏— Sony LIV (@SonyLIV) September 14, 2025
A gift to himself from Surya Dada on his birthday 🎁
Watch #DPWORLDASIACUP2025 - on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvPAK pic.twitter.com/cAqsFaiV4O
இதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், இந்திய அணியின் செயல் ஐசிசி விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது மட்டுமின்றி, விளையாட்டின் மாண்பையும் குறைப்பதாக கூறியுள்ளது. மேலும், இதற்கு போட்டி நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்டை, தொடரில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன் வைத்துள்ளதுடன், இந்த சம்பவம் குறித்து ஐசிசி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுதியுள்ளது.
அதே சமயம், பிசிசிஐ தரப்பில் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "ஐசிசி விதிகள் எதிலும் போட்டி முடிந்து எதிரணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடவில்லை. அது, பரஸ்பரம் வீரர்கள் நட்பு பாராட்டுவதற்காக செய்வது மட்டுமே. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் இந்திய அணி எந்தவொரு ஐசிசி விதிமுறையையும் மீறவில்லை. அதனால் இதில் ஐசிசி நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பில்லை"என்று கூறியுள்ளர்.
🔥 ASIA CUP 2025 BIG TWIST 🔥— The Rakt (@TheRaktIndia) September 16, 2025
Reports claim Suryakumar Yadav has decided he WON’T accept the trophy from Pakistan Cricket Board chief Mohsin Naqvi if India lifts the Asia Cup 🏆🇮🇳
- Decision comes amid tense Indo-Pak relations off the field.
- Could spark a fresh controversy… pic.twitter.com/S5g3kBsgVB
கோப்பையை புறக்கணிக்கும் இந்தியா
இதையடுத்து இந்த பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்திருக்கும் நிலையில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றாலும், அதனை புறக்கணிக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகி மேலும் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளது. ஏனெனில், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ACC) தலைவராக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருகிறார். ஐசிசி தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிகளுக்கு ஐசிசி தலைவர் கோப்பையை வழங்குவது வழக்கம்.
இதையும் படிங்க:
அதனை பின்பற்றி, ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவர் கோப்பையை வழங்குவார். ஆனால், தற்போது ஏசிசி-யின் தலைவராக மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருவதால், இந்திய அணி இறுதிப்போட்டியில் வென்று கோப்பையை கைப்பற்றினாலும், அதனை புறக்கணிக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் இந்த பிரச்சனை தற்போது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.