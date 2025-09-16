ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பையை வென்றாலும் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இதுதான் - வெளியான தகவலால் ஏசிசி அதிர்ச்சி

ஆசிய கோப்பையில் பாகிஸ்தான் உடனான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகும், இந்திய வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றாலும், ஏசிசி (ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில்) தலைவராக மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருவதால், கோப்பையை இந்தியா புறக்கணிக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக இந்தியாவில் நடைபெறுவதாக இருந்த இந்த தொடர், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும், இந்த தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே குரூப்பில் இடம் பெற்றதுடன், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான லீக் போட்டியும் கடந்த 14ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

கைகுலுக்கல் சர்ச்சை

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 4 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த போட்டியின் போது இந்திய அணி வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்கவதை தவிர்த்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெஹல்காம் தாக்குதலை காரணம் காட்டி இந்திய வீரர்கள், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், இந்திய அணியின் செயல் ஐசிசி விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது மட்டுமின்றி, விளையாட்டின் மாண்பையும் குறைப்பதாக கூறியுள்ளது. மேலும், இதற்கு போட்டி நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்டை, தொடரில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன் வைத்துள்ளதுடன், இந்த சம்பவம் குறித்து ஐசிசி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுதியுள்ளது.

அதே சமயம், பிசிசிஐ தரப்பில் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "ஐசிசி விதிகள் எதிலும் போட்டி முடிந்து எதிரணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடவில்லை. அது, பரஸ்பரம் வீரர்கள் நட்பு பாராட்டுவதற்காக செய்வது மட்டுமே. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் இந்திய அணி எந்தவொரு ஐசிசி விதிமுறையையும் மீறவில்லை. அதனால் இதில் ஐசிசி நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பில்லை"என்று கூறியுள்ளர்.

கோப்பையை புறக்கணிக்கும் இந்தியா

இதையடுத்து இந்த பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்திருக்கும் நிலையில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றாலும், அதனை புறக்கணிக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகி மேலும் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளது. ஏனெனில், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ACC) தலைவராக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருகிறார். ஐசிசி தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிகளுக்கு ஐசிசி தலைவர் கோப்பையை வழங்குவது வழக்கம்.

இதையும் படிங்க:

  1. கிராண்ட் ஸ்விஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம்! வைஷாலிக்கு பிரதமர், முதல்வர் வாழ்த்து
  2. ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கம் வென்று சாதித்த தமிழக வீரர்!

அதனை பின்பற்றி, ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவர் கோப்பையை வழங்குவார். ஆனால், தற்போது ஏசிசி-யின் தலைவராக மொஹ்சின் நக்வி செயல்பட்டு வருவதால், இந்திய அணி இறுதிப்போட்டியில் வென்று கோப்பையை கைப்பற்றினாலும், அதனை புறக்கணிக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் இந்த பிரச்சனை தற்போது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTANHANDSHAKE CONTROVERSYIND VS PAK HANDSHAKE GATEஇந்தியா பாகிஸ்தான்ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.