உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த வங்கதேசம்!

மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், வங்கதேச அணியின் அறிமுக வீராங்கனை ருபியா ஹைதர் தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே அரைசதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.

அறிமுக வீராங்கனை ருபியா ஹைதர் (AP)
ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் வங்கதேச மகளிர் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் 13ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று கொழும்புவில் நடைபெற்ற மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் - வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

பாகிஸ்தான் சொதப்பல்

அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகள் ஒமைமா சோஹைல், சித்ரா அமீன் ஆகியோர் ரன்கள் ஏதுமின்றி எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே டக் அவுட்டாகி பெவிலியனுக்கு திரும்பினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து 17 ரன்களை எடுத்த கையோடு முனீபா அலியும் நடையைக் கட்டினார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீராங்கனைகள் ரமீன் ஷமிம் 23 ரன்களுக்கும், அலியா ரியாஸ் 13 ரன்களுக்கும், சித்ரா நவாஸ் 15 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா 22 ரன்களையும், டையான் பைக் 16 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, பாகிஸ்தான் அணி 38.3 ஓவர்களில் 129 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ஷொர்னா அக்டர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அறிமுக வீராங்கனை அசத்தல்

இதையடுத்து எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் அறிமுக வீராங்கனை ருபியா ஹைதர் அபாரமான தொடக்கத்தை வழங்கினார். மறுபக்கம் விளையாடிய ஃபர்ஹானா ஹக் 2 ரன்னிலும், ஷர்மின் அக்தர் 10 ரன்னிலும், கேப்டன் நிகர் சுல்தானா 23 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இருப்பினும் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய ருபியா ஹைதர் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார்.

மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ருபியா ஹைதர் 8 பவுண்டரிகளுடன் 54 ரன்களையும், சோபனா மொஸ்டரி 6 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச மகளிர் அணி 31.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி, உலகக் கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

இன்றைய போட்டி

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் தொடரின் நான்காவது லீக் போட்டியில் நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை எதிர்த்து, லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுகும் இடையிலான இந்த போட்டி கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளிலும் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இடம்பிடித்துள்ளதால், இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.

