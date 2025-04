ETV Bharat / sports

புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடிக்குமா குஜராத் டைட்டன்ஸ்; ராஜஸ்தான் அணியுடன் இன்று பலப்பரீட்சை! - GT VS RR

குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரர்கள் ( AP )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 9, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

அகமதாபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. 18வது ஐபிஎல் சீசன் கடந்த மார்ச் 22ஆம் தேதி தொடங்கி இந்தியா முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் 23வது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதல் போட்டியில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்று அசத்தி வருகிறது. ராஜஸ்தான் அணியும் விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 2 வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதுவரை குஜராத், ராஜஸ்தான் அணிகள் ஐபிஎல் போட்டிகளில் 6 முறை மோதியுள்ள நிலையில், 5இல் குஜராத் அணியும், 1 போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியும் வென்றுள்ளது. இந்த சீசனை பொறுத்தவரை குஜராத் அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் சாய் சுதர்சன், ஜாஸ் பட்லர், கேப்டன் சுப்மன் கில் ஆகியோர் நல்ல பார்மில் உள்ளனர். இவர்களுடன் கடந்த போட்டியில் மிடில் ஆர்டரில் இறங்கி அதிரடியாக ஆடிய வாஷிங்டன் சுந்தர் சாதிக்கும் பட்சத்தில் இமாலய ஸ்கோரை அடையலாம். ஷாருக்கான், ரூதர்போர்டு, ராகுல் டெவாட்டியா ஆகியோர் கடைசி கட்ட ஓவர்களில் அதிரடி காட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குஜராத் அணியின் முன்னணி பவுலரான முகமது சிராஜ் நல்ல பார்மில் உள்ளார். இஷாந்த் சர்மா விக்கெட் எடுக்காமல் ரன்களை வாரி வழங்குவது பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. மேலும் சுழற்பந்துவீச்சில் சாய் கிஷோர் கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசுவதுடன், அவ்வப் போது விக்கெட் எடுப்பது பெரும் பலமாக உள்ளது. ரஷித் கான் பார்மிற்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். ராஜஸ்தான் அணியை பொறுத்தவரை யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கடந்த போட்டியில் பார்மிற்கு திரும்பியுள்ளது பவர்பிளே ஓவர்களில் ரன்கள் குவிக்க உதவும். இதனைத்தொடர்ந்து ரியான் பராக், ஜுரேல், ஹெட்மயர் ஆகியோர் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்கும் பட்சத்தில் ராஜஸ்தான் அணி இமாலய ஸ்கோரை எட்டும்.

Last Updated : April 9, 2025 at 11:01 AM IST