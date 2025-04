ETV Bharat / sports

சிராஜ் வேகத்தில் சிதறிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்; குஜராத் டைட்டன்ஸ் அபார வெற்றி! - GT WON AGAINST SRH

4 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய முகமது சிராஜ் ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 7, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 8:34 AM IST 2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் அணி, ஹைதராபாத் அணியை 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. ஐபிஎல் தொடர் கடந்த மார்ச் 22ஆம் தேதி தொடங்கி இந்தியா முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 19வது லீக் போட்டியில் ஜதராபாத் சன்ரைசர்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற குஜராத் பவுலிங் தேர்வு செய்த நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தர் அணியில் இடம்பெற்றார். முதல் ஓவரில் டிராவிஸ் ஹெட் பவுண்டரியுடன் அதிரடியாக தொடங்கிய நிலையில், பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடப்போகிறார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் முதல் ஓவரில் கடைசி பந்தில் 8 ரன்களில் ஹெட் நடையை கட்டினார். பின்னர் வந்த வேகத்தில் பவுண்டரிகளாக அடித்த அபிஷேக் சர்மா (18), இஷன் கிஷன் (17) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். பின்னர் களமிறங்கிய கிளாசென், ரஷித் கான் பந்தை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். அவருடன் சேர்ந்து பொறுமையாக நிதிஷ் ரெட்டி ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தனர். இந்த நேரத்தில் சாய் கிஷோர் ஓவரில் கிளாசென் (27) ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அடுத்ததாக நிதிஷ்குமாரும் 31 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். கடைசி கட்ட ஓவர்களில் அனிகேத் வர்மா அதிரடி காட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 18 ரன்களுக்கு அவுட்டாக சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 152 ரன்கள் எடுத்தது. குஜராத் அணி சார்பில் சிராஜ் அபாரமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். இதன்மூலம் ஐபிஎல் போட்டிகளில் 100 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.

அபாரமாக விளையாடிய வாஷிங்டன் சுந்தர் (IANS) எளிதான இலக்கை விரட்டிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இந்த சீசனில் அபாரமாக விளையாடி வரும் சாய் சுதர்சன், ஷமி பந்துவீச்சில் 5 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். இதனைத்தொடர்ந்து அதிரடி பேட்ஸ்மேன் பட்லர் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார். குஜராத் அணி தொடக்கத்தில் திணறிய நிலையில், சர்ப்ரைஸாக வாஷிங்டன் சுந்தர் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கினார். வந்த முதல் ஒவரில் சிமர்ஜித் சிங் பந்தில் சிக்சர், பவுண்டரிகளாக விளாசினார். 3வது விக்கெட்டுக்கு 50 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தர் 49 ரன்களில் ஷமி பந்தில் அவுட்டானார். இதையும் படிங்க: ஐபிஎல் வரலாற்றில் 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய முதல் கேப்டன்; ஹர்திக் பாண்டியா சாதனை! பின்னர் களமிறங்கிய ரூதர்ஃபோர்டு, சுப்மன் கில்லுடன் சேர்ந்து அதிரடியாக ஆடிய நிலையில், குஜராத் அணி 16 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டியது. குஜராத் கேப்டன் சுப்மன் கில் 61 ரன்களுடனும், ரூதர்ஃபோர்டு 35 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தனர். இந்த போட்டியில் வென்றதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடம் பிடித்தது. சன்ரைசர்ஸ் 5 போட்டிகளில் 4 தொடர் தோல்விகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடம் பிடித்தது. ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

Last Updated : April 7, 2025 at 8:34 AM IST