புரோ கபடி லீக்: UP யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி 'குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்' அணி வெற்றி!

ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னையில் நடந்த 12 ஆவது ப்ரோ கபடி லீக் தொடக்க ஆட்டத்தில் UP யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது. 2 வது போட்டியில் கடைசி நொடியில் தபாங் டெல்லி அணி ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை 38-37 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

12 வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு வியாசர்பாடி, சென்னை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. அந்தவகையில் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இப்போட்டிகள் சென்னையில் இன்று (செப்டம்பர் 29) முதல் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் பல்நோக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது.

ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்தவகையில் சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள SDAT பல்நோக்கு உட்புற மைதானத்தில் நடைபெற்ற இன்றைய போட்டியில், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி யூபி யோதாஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி, யூபி யோதாஸ் அணியை 33-27 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

முகமதுரேசா ஷாட்லூய் மற்றும் அங்கித் தஹியா ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி UP யோதாஸ் அணியை 33-27 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது. இந்த குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் 2 வெற்றி 6 தோல்விகளுடன் 4 புள்ளிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்திலில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை தொடர்ந்து இன்றைய நாளின் இரண்டாவது போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கும் தபாங் டெல்லி கே.சி. அணியை எதிர்கொண்டது. துவக்கம் முதலே இரு அணிகளும் சமமான பலத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தனர்.

இறுதி வரை விறுவிறுப்பாக சென்ற இப்போட்டியில் கடைசி வினாடியில் தபாங் டெல்லி அணி ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை 38-37 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாளை நடைபெறும் முதல் போட்டியில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. பின்னர் நடைபெறும் இரண்டாவது போட்டியில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி புனேரி பால்டன் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

