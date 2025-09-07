புரோ கபடி லீக் 2025: தொடர் தோல்வியில் தமிழ் தலைவாஸ்; குஜராத், பெங்களூரு அணிகள் முதல் வெற்றி!
புரோ கபடி லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 38-30 என்ற கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
Published : September 7, 2025 at 10:54 AM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 18-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி, குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடம் 37-28 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தோல்வியடைந்துள்ளது
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, அடுத்தடுத்த புள்ளிகளை கைப்பற்றினர்.
முதல் பாதி ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்று ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதனால் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 3 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்றது.
பெங்களூரு புல்ஸ் முதல் வெற்றி
இதையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் முன்னிலையை தக்கவைத்துக் கொண்ட பெங்களூரு புல்ஸ் அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அதேசமயம் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியும் தோல்வியைத் தவிர்க்க கடுமையாக போரடியதால், ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
இரண்டாம் பாதி முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றி இருந்தது. பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள் மற்றும் 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
இதன் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 38-30 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிகேஎல் தொடரில் பெங்களுரு அணி தங்களின் முதல் வெற்றியைப் பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 11ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது.
தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்டு தமிழ் தலைவாஸ் மீது அழுத்தம் கொடுத்தது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி முடிவில் குஜராத் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 7 டெக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு கூடுதல் புள்ளிகள் என 18 புள்ளிகளை வென்றது.
அதேசமயம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளிகள் என 12 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 6 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதியிலும் அபாரமாக செயல்பட்ட குஜராத் அணி முன்னிலையைத் தக்கவைத்தது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணியும் இரண்டாம் பாதியில் கம்பேக் கொடுத்து இறுதி வரை போராடிய நிலையிலும், தோல்வியைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. இரண்டாம் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 8 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 19 புள்ளிகளை வென்றது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 6 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 16 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன்மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 37-28 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த தோல்வியின் மூலம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி நடப்பு பிகேஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.