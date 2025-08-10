Essay Contest 2025

"பள்ளிக்கூடங்களில் செஸ் விளையாட வாய்ப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்" - கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த்! - VISWANATHAN ANAND

சென்னை கிரான்ட் மாஸ்டர் இங்கு நடப்பது சென்னை, தமிழ்நாடு என்று இல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து போட்டியில் பங்கேற்று இருக்கிறார்கள். ரசிகர்களுக்கும், எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டர்களையும் இங்கு பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

விஸ்வநாதன் ஆனந்த் பேட்டி
விஸ்வநாதன் ஆனந்த் பேட்டி (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 8:52 PM IST

சென்னை: சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் குவாண்ட்பாக்ஸ் ''சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்'' போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் கூறும்போது, ''செஸ் அகாடமி சென்னையில் உருவாக்கப்பட்டால் தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவிகரமாக இருக்கும். சென்னை மட்டுமல்லாமல் முழு தமிழகத்தில் இருந்தும் அந்த அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று பலர் பயனடைவார்கள்.

முதலில் பள்ளிக்கூடத்தில் செஸ் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும். செஸ் விளையாடுவதை ஊக்குவிக்க ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும். அதை ஒரு பாடமாக வைத்திருப்பது இன்னும் சிறப்பானது. முதலில் வாய்ப்புகள் பெரிய நகரங்களில் தான் இருக்கும். இங்கிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு பரவுவது இது போன்ற விளையாட்டுகளுக்கு முக்கியம்.

குகேஷ் உலக சாம்பியன் பட்டம் பெற சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர் உதவியது போல் இந்த முறை பங்கேற்று இருப்பவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று கேட்கிறீர்கள். நேரடியாக பயனளிக்கும் என்று சொல்லிவிட முடியாது. அவர்களின் ஒட்டு மொத்த மதிப்பெண் இறுதி போட்டிகள் உள்ளிட்டவை தீர்மானிக்கும்.

விஸ்வநாதன் ஆனந்த் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை கிரான்ட் மாஸ்டர் இங்கு நடப்பது சென்னை, தமிழ்நாடு என்று இல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து போட்டியில் பங்கேற்று இருக்கிறார்கள். ரசிகர்களுக்கும், எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டர்களையும் இங்கு பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இன்னும் இது போன்ற போட்டிகள் அதிகம் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்.

தமிழ்நாடு ஏற்கனவே செஸ் விளையாட்டு மேம்பாடு தொடர்பான விஷயங்களை தொடங்கி இருக்கிறது. ஆந்திரப்பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளாவில் செஸ் விளையாட்டு வளர்ச்சி குறித்து தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்டவை இன்னும் செஸ் போட்டிகளை அதிகம் நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும்.

முதலில் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பெண்கள் வெற்றி பெற்றது முக்கியமானது. கடந்த போட்டியில் 2 பெண்கள் தேர்வானார்கள். இந்த முறை ஹம்பி, திவ்யா என்று இரண்டு பேர் தேர்வாகி இருக்கிறார்கள். இன்னும் அதிகரிக்கலாம். பெண்கள் செஸ் விளையாடுவது அதிகரித்து இருக்கிறது. ஆண்கள் விளையாடுவது 4 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிகரித்தது. இன்னும் செஸ் போட்டிகளில் பெண்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இவர்கள் பிரபலமடைவதை வைத்து இவர்களை தொடர்ந்து பலரும் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

விளையாட்டு போட்டிகளை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் செஸ் போட்டிகளில் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைவது அதிகரிக்கும். கிராமங்களில் சென்னை இல்லாத மற்ற மாவட்டங்களில் செஸ் அகாடமி பயிற்சி மையங்கள் ஏற்படுவதன் மூலம் செஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்பவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கலாம். பள்ளிக்கூடங்களில் செஸ் என்று ஒரு போட்டி உள்ளது. அதை விளையாடி அதன் மூலம் வெற்றி பெறலாம். நல்ல இடத்தை அடையலாம் என்பது தெரியாமல் இருக்கும். அதை அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்." என்று கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தெரிவித்தார்.

