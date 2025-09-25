வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு; தமிழக வீரர் ஜெகதீசனுக்கு வாய்ப்பு!
காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் ரிஷப் பந்த்திற்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கருண் நாயர், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் ஆகியோர் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 25, 2025 at 1:02 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக ரவீந்திர ஜடேஜாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 2 முதல் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியானது சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் டேகனரின் சந்தர்பால் மற்றும் அலிக் அதானாஸ் ஆகியோருக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இருவரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்களுடன் அறிமுக வீரரான காரி பியருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களைத் தவிர, ஷாய் ஹோப், பிராண்டன் கிங், அல்ஸாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இந்திய அணி அறிவிப்பு
இந்த நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக ரவீந்திர ஜடேஜாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் ரிஷப் பந்த் இந்த தொடரில் இடம் பெறவில்லை. மேலும் இங்கிலாந்து தொடரில் வாய்ப்பு பெற்றிருந்த கருண் நாயர், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் ஆகியோரும், இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக துருவ் ஜூரெல் மற்றும் தமிழக வீரர் நாராயணன் ஜெகதீசன் ஆகியோர் விக்கெட் கீப்பர்களாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
இதுதவிர, இங்கிலாந்து தொடரில் விளையாடாத நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. மேற்கொண்டு வாஷிங்டன் சுந்தர், பிரஷித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், சர்ஃப்ராஸ் கான் ஆகியோருக்கு இந்த தொடரிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா (துணைக்கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், நாராயண் ஜெகதீசன், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ்.