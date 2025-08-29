ETV Bharat / sports

உங்களுடன் நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைத்தது எனது பாக்கியம்: அஸ்வின் குறித்து ருதுராஜ் நெகிழ்ச்சி! - ASHWIN IPL RETIREMENT

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:46 AM IST

ஹைதராபாத்: தங்களுடன் இணைந்து மஞ்சள் ஜெர்ஸியில் விளையாடுவதற்கும், டிரெஸ்ஸிங் ரூமை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்ததும் தனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என அஸ்வினை குறிப்பிட்டு, சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியின் தலைசிறந்த ஸ்பின்னர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கடந்த ஆண்டு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் பாதியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். இருப்பினும், அவர் ஐபிஎல் மற்றும் உள்நாட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறி இருந்தார்.

அதற்கேற்ற வகையில், நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ரூ.9.75 கோடிக்கு விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். 2015ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு அவர் மீண்டும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்ததால் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்கும் வகையில் அவர் இந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதுடன், விமர்சனங்களுக்கும் உள்ளானார். இதனால் சில போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இருந்தும் அஸ்வின் நீக்கப்பட்டிருந்தார்.

மேற்கொண்டு இந்தாண்டு ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் பெரிதளவில் வெற்றிகளைப் பெறமுடியாமல், புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை மட்டுமே பிடித்தது. இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வினை விடுவிக்க சென்னை அணி திட்டமிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், அடுத்தாண்டிற்கான ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக அஸ்வின் சிஎஸ்கேவில் இருந்து விலகி, வேறு அணிக்கு செல்லவுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஒரு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வீரராக எனது பயணம் இன்று முடிவடைகிறது. ஆனால், பல்வேறு லீக்குகளை ஆராய்வதற்கான நேரம் இன்று தொடங்குகிறது. பல ஆண்டுகளாக அனைத்து அற்புதமான நினைவுகள் மற்றும் உறவுகளுக்காகவும், ஐபிஎல் மற்றும் பிசிசிஐ எனக்கு வழங்கிய ஆதரவுக்காகவும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு வரவிருக்கும் விஷயங்களை அனுபவிக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறி இருந்தார். இதையடுத்து பல்வேறு தரப்பினரும் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.

அந்த வகையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், கேப்டனுமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி மூலம் அஸ்வினுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில், "நீங்கள் சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடியதை பார்த்துள்ளேன். அதன் பின், உங்களுடன் இணைந்து மஞ்சள் ஜெர்ஸியில் விளையாடுவதற்கும், உங்களுடன் டிரஸ்ஸிங் ரூமைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததும் எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அஸ்வின் அண்ணா" என்று பதிவிட்டுள்ளார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் இந்த பதிவு, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி (Ruturaj Gaikwad Instagram Stories)

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக மொத்தம் 221 போட்டிகளில் விளையாடி, பேட்டிங்கில் 833 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 187 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் அவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

