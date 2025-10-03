ETV Bharat / sports

சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன்... நெட்டிசன்கள் கொந்தளிப்பு!

உலகக் கோப்பை தொடரில் வர்ணனையாளராக செயல்பட்டு வரும் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சனா மிர், நேரலையின் போது கூறிய கருத்து பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

Pakistan Commentator Sana Mir
பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சனா மிர் (AFP, AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரின் லீக் போட்டிகள் தற்சமயம் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மூன்றாவது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொழும்புவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் அதிகபட்சமாக ரஹிம் ஷீன் 23 ரன்களையும், கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா 22 ரன்களையும் எடுத்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள், சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 38.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 129 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ஷொர்னா அக்டர் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில் ஃபர்ஹானா ஹக், ஷர்மின் அக்தர், நிகர் சுல்தானா உள்ளிட்டோர் சோபிக்க தவறினர். இந்த போட்டியில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரூபியா ஹைதர் 8 பவுண்டரிகளுடன் 54 ரன்களையும், சோபனா மொஸ்டரி 6 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச மகளிர் அணி 31.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி, உலகக் கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில் இப்போட்டியின் போது வர்ணனையாளராக செயல்பட்டிருந்த பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சனா மிர் கூறிய கருத்து ஒன்று பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது. பாகிஸ்தான் மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான சனா மிர், நடாலியா பெர்வைஸ் பேட்டிங் செய்ய வந்த போது அவரது பின்னணியை விளக்கும் வகையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்தார்.

அதில் பேசிய அவர், தான் காஷ்மீரைச் சேர்ந்தவள் என்று கூறிய பிறகு, நடாலி 'ஆசாத் காஷ்மீரை' சேர்ந்தவள் என்றும், கிரிக்கெட்டில் சிறந்து விளங்க லாகூருக்கு வந்திருப்பதாகவும் கருத்து தெரிவித்தார். சனாவின் இந்த கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி கடும் விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பிம்பர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் நடாலியா பர்வேஸ். பாகிஸ்தான் காஷ்மீரை 'ஆசாத் காஷ்மீர்' என்று சனா மிர் கருத்து தெரிவித்தார். சனா மிர்ரின் இந்த கருத்துக்கு இந்திய நெட்டிசன்கள் தங்களின் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. 'பேட்டை பிடித்த கையால் மைக்கை எடுத்த வீரர்கள்' - பாடகர்களாக மாறிய கிரிக்கெட் வீரர்களின் கதை!
  2. இன்று முதல் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை; ரசிகர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!

இந்நிலையில், தன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த சனா மிர், அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் இந்தக் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், நடாலியா அனுபவித்த கஷ்டங்களை விவரிக்க இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியதாகவும் கூறினார். இருப்பினும், தனது கருத்துக்கு அவர் மன்னிப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANA MIR CONTROVERSIAL REMARKFORMER PAKISTAN CAPTAININDIA PAKISTAN WOMENS WORLD CUPசனா மிர் சர்ச்சை கருத்துPAKISTAN COMMENTATOR SANA MIR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.