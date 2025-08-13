டெல்லி: ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலியுடன் தொடர்புடைய பண மோசடி வழக்கில் இன்று நேரில் ஆஜரான இந்திய கிரிக்கெட் அணி முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவிடம் அமலாக்கத் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்தியா மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா. இவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான நிலையில், 2019ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதற்கிடைப்பட்ட காலத்தில் இந்திய அணிக்காக 18 டெஸ்ட், 226 ஒருநாள் மற்றும் 78 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 7 சதங்கள், 48 அரைசதங்கள் என 8 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் ஒரு சில போட்டிகளில் செயல்பட்டுள்ளார்.
இதுதவிர்த்து, ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் லையன்ஸ் அணிகளுக்காக 205 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 39 அரைசதங்கள் என 5,528 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு சில போட்டிகளிலும், குஜராத் லையன்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் இவரது அதிரடியான ஆட்டத்தின் காரணமாக ரசிகர்கள் இவரை ‘மிஸ்டர் ஐபிஎல்’ என்றும் அழைப்பதுண்டு. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற அவர், தற்போது தொலைக்காட்சி வர்ணனையாளராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
மேலும் அவர் சில விளம்பர படங்களில் நடித்துள்ளதுடன், பிரபல ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலியின் விளம்பர தூதராகவும் செயல்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலியுடன் தொடர்புடைய பண மோசடி வழக்கில், சூதாட்ட செயலியை விளம்பரப்படுத்திய நடிகர்கள், நடிகைகள் உள்ளிட்டோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர். இதுதொடர்பாக, அமலாக்கத் துறையும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்த செயலியின் விளம்பரத் தூதராக செயல்பட்ட இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவுக்கு அமலாக்கத் துறை நேரில் ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. இதையடுத்து சுரேஷ் ரெய்னா, இன்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார். அங்கு அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) கீழ் அமலாக்கத் துறை அவரது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
|இதையும் படிங்க:ஷாய் ஹோப் அதிரடி சதம்; ஜெய்டன் சீல்ஸ் மிரட்டல் பவுலிங்.., விண்டீஸிடம் சரணடைந்த பாகிஸ்தான்! - WI VS PAK 2025
முன்னதாக, இந்த சூதாட்ட செயலி விளம்பரத்தில் நடித்த பிரகாஷ் ராஜ், ரானா டகுபதி உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அவர்கள் இருவரும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, அத்தகைய விண்ணப்பங்களை ஆதரிக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தனர். இருப்பினும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க அவர்களுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன் அனுப்பி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.